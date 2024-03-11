AB Komisyonu Microsoft 365 ile gizlilik kurallarını ihlal etti

Avrupa Birliği (AB) veri koruma otoritesi, AB Komisyonunun Microsoft 365 yazılımını kullanarak Birlik gizlilik kurallarını ihlal ettiğini bildirdi.
AB kurumlarının kişisel verileri işlerken ve yeni politikalar geliştirirken gizlilik ve veri koruma kurallarına uygun davranmasını sağlamayı amaçlayan Avrupa Veri Koruma Denetçisi, AB Komisyonunun Microsoft 365 yazılımı kullanımına ilişkin incelemesinin tamamlandığını açıkladı.
Açıklamada, "AB Komisyonunun Microsoft 365'i kullanması, AB kurumları ve organlarına yönelik veri koruma yasasını ihlal ediyor." ifadesi kullanıldı.
Komisyonun söz konusu yazılımla özellikle kişisel verilerin AB dışına aktarımına ilişkin kurala uymadığı belirtilen açıklamada, dışarıya aktarılan kişisel verilere eş değer düzeyde koruma sağlayacak uygun önlemlerin alınmadığı kaydedildi.
Açıklamada, Komisyonun Microsoft ile yaptığı sözleşmede, Microsoft 365 kullanılırken ne tür kişisel verilerin hangi amaçlarla toplanacağının açık biçimde belirtilmesi gerektiğine işaret edildi.
AB Komisyonun gizlilik kurallarına uymak için önlemler alması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, Komisyona AB ve Avrupa Ekonomik Alanı ile gizlilik anlaşması bulunmayan şirket ve ülkelere veri aktarımının 9 Aralık tarihine kadar durdurulması talimatı verildiği bildirildi.
Bilgisayar, tablet ve telefonlara yüklenebilen Microsoft 365 ile Word, Excel, PowerPoint, Outlook ve Teams gibi uygulamalara erişim sağlanabiliyor.
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