Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Başkanlığı kapsamında belirlediği elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payının 2035'e kadar yüzde 35'e (35x35) çıkarılmasına yönelik hedefine desteğini açıkladı.

AB Dönem Başkanı İrlanda'nın İklim, Enerji ve Çevre Bakanı Darragh O'Brien, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen COP31'de AB Komisyonu'nun düzenlediği basın toplantısında konuştu.

O'Brien, temiz enerji kaynaklarıyla elektrifikasyonun enerji dönüşümünün merkezinde yer aldığını ve COP31 Başkanlığının elektrifikasyon girişiminin bu doğrultuda önemli bir adım olduğunu belirterek, "AB'nin COP31 Başkanlığının 35'te 35 hedefini onayladığını açıklamaktan memnuniyet duyuyorum." dedi.

COP31'in temiz enerjiye geçişte ilerleme sağlaması ve emisyonların kalıcı biçimde azaltılmasına yönelik somut adımlara odaklanması gerektiğini vurgulayan O'Brien, şöyle konuştu:

"Avrupa'nın bu konuda birlik içinde hareket ettiğini özellikle vurgulamak istiyorum. BM Çevre Programı'nın (UNEP) sıcaklık artışında hedef aşımına ilişkin raporu son derece ciddi bir uyarı ortaya koyuyor. Küresel sıcaklık artışında 1,5 derece eşiğini aşma yolunda ilerliyoruz. Bu da son derece ciddi bir endişe kaynağı. Yapmamız gereken çok açık. Bu eşik aşımını mümkün olan en kısa sürede düzeltmek ve daha güvenli bir iklim geleceğini ulaşılabilir kılmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız."

O'Brien, fosil yakıtlardan uzaklaşma sürecinin adil, düzenli ve hakkaniyetli şekilde hızlandırılması gerektiğini vurgulayarak, "AB bu dönüşüme kararlılıkla bağlı. COP30 Başkanlığının fosil yakıtlardan uzaklaşmaya yönelik yol haritasını da memnuniyetle karşılıyoruz. İrlanda olarak biz de bu hafta fosil yakıtlardan uzaklaşmaya yönelik ulusal yol haritamızı yayımlayacağız. Ayrıca 2027'de Tuvalulu dostlarımızla ikinci Fosil Yakıtlardan Uzaklaşma (TAFF) Konferansı'na ev sahipliği yapmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İrlanda'nın da COP31 kapsamında elektrifikasyon planını açıkladığını anımsatan O'Brien, bu planda öngörülen adımların ve yatırımların hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

İklim finansmanına erişimin önemine de dikkati çeken O'Brien, kaynakların özellikle iklim değişikliğinin etkilerine karşı en kırılgan durumdaki ülkelere ve topluluklara ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

O'Brien, "COP31'in, Paris Anlaşması'ndan bu yana üzerinde uzlaşı sağladığımız kararların uygulanmasına ve bu uygulamaların hızlandırılmasına odaklanması son derece kritik önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"AB, üstlendiği taahhütlere bağlı kalmaya devam edecek"

AB Komisyonunun İklim, Net Sıfır ve Temiz Büyümeden Sorumlu Üyesi Wopke Hoekstra da COP31'de somut sonuçlar elde edilmesi gerektiğini belirterek, "Burada dünyanın yeşil dönüşüm, fosil yakıtlardan uzaklaşma, yenilenebilir enerji kapasitesinin üç katına çıkarılması, enerji verimliliğinin iki katına yükseltilmesi, iklim değişikliğine uyum ve finansman konularında daha önce verdiği taahhütleri yerine getirmek için bulunuyoruz." dedi.

Hoekstra, enerji dönüşümünün hızlanarak devam etmesi gerektiğine işaret ederek, bu dönüşümün ekonomi ve enerji güvenliği açısından önem taşıdığını söyledi.

AB'nin geçen yıl haziranda "Electrification Now" (Şimdi Elektrifikasyon) girişimini başlattığını hatırlatan Hoekstra, "Dolayısıyla izlememiz gereken yol elektrifikasyon. Elektrifikasyonu ne kadar yaygınlaştırırsak, ne kadar hızlı ilerlersek ve bu dönüşümü ne kadar temiz enerji kaynaklarıyla gerçekleştirirsek o kadar iyi. Çünkü elektrifikasyon, tek başına bile enerji verimliliği açısından çok büyük kazanımlar sağlıyor." diye konuştu.

Hoekstra, iklim finansmanına ilişkin taahhütlerin sürdürüleceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dünyanın en büyük finansman sağlayıcısı olan AB, üstlendiği taahhütlere bağlı kalmaya devam edecek. Bu hafta burada bulunmamızın amacı, ortaklarımıza, vatandaşlarımıza ve iş dünyasına temiz enerjiye geçişin gerçekleşmekte olduğunu ve giderek hızlandığını göstermek. Çünkü bu dönüşüm ekonomik ve enerji güvenliği açısından son derece anlamlı. Dolayısıyla elektrik temelli ekonomi artık hayatımıza giriyor. Bu dönüşümden geri dönüş yok ve bizim görevimiz bu süreci hızlandırmak."