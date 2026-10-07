AB Komisyonu, Ukrayna'ya savunma sanayisi için 1,24 milyar avro ödeme yaptı - Son Dakika
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AB Komisyonu, Ukrayna'ya savunma sanayisi için 1,24 milyar avro ödeme yaptı

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AB Komisyonu, Ukrayna'ya yönelik 90 milyar avroluk destek kredisinin savunma bileşeni kapsamında 1,24 milyar avro ödeme yaptı. Ödeme, Ukraynalı kuruluşların ürettiği dron, dron önleme sistemleri, dron mühimmatı ve füzeleri kapsıyor; bu yıl 28,3 milyar avro ödeme planlanıyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ukrayna'ya dron, dron önleme sistemleri, mühimmat ve füze alımı için 1,24 milyar avro ödeme yaptı.

AB Komisyonu, Ukrayna'ya yönelik 90 milyar avroluk destek kredisinin savunma bileşeni kapsamında ülkeye yeni ödeme gerçekleştirildiğini açıkladı.

Açıklamada, 1,24 milyar avroluk finansmanın Ukraynalı kuruluşlar tarafından üretilen dronlar, dron önleme sistemleri, dron mühimmatı ve füzeleri kapsadığı belirtildi.

Ukrayna'ya 2026-2027 döneminde sağlanacak 90 milyar avroluk destek kredisinin yaklaşık 60 milyar avrosunun savunmaya, 30 milyar avrosunun ise bütçe desteğine ayrılması öngörülüyor.

Bu yıl Ukrayna'nın savunma sanayisi kapasitesini desteklemek amacıyla toplam 28,3 milyar avro ödeme yapılması planlanıyor.

Kaynak: AA
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