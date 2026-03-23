AB-MERCOSUR Anlaşması 1 Mayıs'ta Geçici Uygulamaya Geçiyor
23.03.2026 15:01
AB, MERCOSUR ile ticaret anlaşmasını 1 Mayıs'tan itibaren geçici olarak uygulamaya alacak.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile yapılan ticaret anlaşmasını 1 Mayıs itibarıyla geçici olarak uygulamaya alacak.

AB Komisyonu, ocak ayında imzalanan AB-MERCOSUR ticaret anlaşmasının, resmi onay süreci tamamlanmadan geçici olarak yürürlüğe girmesi için anlaşmanın hukuki koruyucusu olan Paraguay'a bildirim gönderildiğini açıkladı.

Açıklamada, ticaret anlaşmasının, AB'ye bildirimde bulunan tüm MERCOSUR ülkeleriyle 1 Mayıs'tan itibaren geçici olarak uygulanacağı belirtildi.

Arjantin, Brezilya, Uruguay ve Paraguay'ın anlaşma için gerekli süreci tamamladığına işaret edilen açıklamada, "Geçici uygulama, belirli ürünlerde tarifelerin ilk günden itibaren kaldırılmasını sağlayarak ticaret ve yatırımlar için öngörülebilir kurallar oluşturacak. Böylece AB işletmeleri, tüketicileri ve çiftçileri anlaşmanın faydalarından hemen yararlanmaya başlayabilecek. Aynı zamanda AB ekonomisinin hassas sektörleri güçlü koruma önlemleriyle güvence altına alınacak." ifadesi kullanıldı.

Müzakeresi 25 yıl süren AB-MERCOSUR ticaret anlaşması, bu aşamadan sonra Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi tarafından onaylanmasının ardından tam olarak yürürlüğe girecek.

AB ile Arjantin, Brezilya, Uruguay ve Paraguay'ı kapsayan MERCOSUR ülkeleri 17 Ocak'ta ticaret anlaşmasını imzalamıştı.

Anlaşma kapsamında MERCOSUR ülkelerine sığır eti, kümes hayvanları ve süt ürünleri gibi bazı tarım ürünlerinde gümrük avantajları sağlanacak. Buna karşılık MERCOSUR ülkeleri, pazarlarını Avrupa sanayi ürünlerine daha fazla açacak.

Anlaşma, MERCOSUR'dan AB'ye gönderilen hassas tarım ürünlerinin gerekli durumlarda pazara erişimini sınırlandırabilecek tedbir maddeleri de içeriyor. Ancak Avrupalı çiftçiler bunu yeterli bulmuyor.

Brüksel, söz konusu anlaşmayı Latin Amerika'daki ticarette AB'nin payını ve etkisini artıracak önemli bir jeopolitik kazanım olarak değerlendiriyor.

Anlaşmaya Almanya ve İspanya destek verirken, özellikle Fransa, Polonya ve Macaristan başta olmak üzere bazı ülkeler ile Avrupa genelindeki çiftçi örgütleri karşı çıkıyor.

Avrupa Parlamentosu da MERCOSUR ile imzalanan ticaret anlaşmasına sıcak yaklaşmamış, bu konuda Avrupa Adalet Divanı'nda hukuki süreç başlatmıştı.

Kaynak: AA

