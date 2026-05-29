AB'nin 6 Ekonomisi Sermaye Piyasalarını Entegre Ediyor

29.05.2026 18:27
AB'nin en büyük 6 ekonomisi, sermaye piyasalarını entegre etme ve işbirliğini derinleştirme kararı aldı.

Avrupa Birliği'nin (AB) en büyük 6 ekonomisinin, sermaye piyasalarında entegrasyonu ve işbirliğini derinleştirmek amacıyla ortak tutum üzerinde anlaştığı bildirildi.

Almanya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil'ın ev sahipliğinde Berlin'de bir araya gelen Fransa, İtalya, Hollanda, Polonya ve İspanya maliye bakanlarının parçalanmış yapıdaki Avrupa sermaye piyasalarını entegre etmek ve özel yatırımları harekete geçirmek için mutabık kaldığı belirtildi.

Açıklamada, entegre sermaye piyasalarının, Avrupa'nın büyüme potansiyelini harekete geçirmek için kritik önemde olduğu ve yenilikçi finansal teknolojilerin desteklenerek rekabet gücünün artırılacağı aktarıldı.

Bakanların, sermaye piyasalarında entegrasyonu derinleştirmek amacıyla hazırlanan "Piyasa Entegrasyonu ve Denetimi Paketi (MISP)" üzerinde ortak tutum sağladığının vurgulandığı açıklamada, uzlaşılan ortak metin kapsamında sınır ötesi faaliyet gösteren önemli piyasalar, finansal aktörler ve büyük kripto varlık sağlayıcılarının kontrolünün kademeli olarak Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesine (ESMA) devredileceği ifade edildi.

Verimlilik ve coğrafi denge esasıyla yapılandırılacak ESMA'da operasyonel maliyetler kontrol altında tutulacak.

Almanya'daki mevcut borsa platformları ise büyüklükleri sebebiyle şu aşamada bu zorunlu denetimin dışında kalacak.

"ABD ve Çin ile rekabette salyangoz hızıyla ilerlersek başarılı olamayız"

Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Fransız mevkidaşı Roland Lescure ile öncülük ettikleri bu adımın, AB'nin egemenliğini artıracağını savundu.

Klingbeil, "Mevcut küresel düzende dünya bizi beklemiyor. ABD ve Çin ile rekabette salyangoz hızıyla ilerlersek başarılı olamayız. 6 büyük ekonominin ulusal egoları bir kenara bırakması, güçlü bir kararlılık göstergesidir." ifadesini kullandı.

Düzenlemelerin 2026 sonuna kadar tamamen kabul edilmesi öngörülüyor

Alman basınında geniş yer bulan haberlerde de atılan ortak adımın, Sermaye Piyasaları Birliği'nin ötesine geçerek Avrupa'nın stratejik bağımsızlığını güçlendirmeyi amaçladığı ifade edildi.

Bu kapsamda 6 büyük ekonominin, şirketlerin fona erişim şartlarının iyileştirilmesi ve sınır ötesi engellerin kaldırılması yoluyla finansmanın kolaylaştırılmasını hedeflediği aktarıldı.

Avro'nun uluslararası rolünü artırmak amacıyla "Dijital Avro" ve bağımsız ödeme sistemlerinin kurulmasıyla Avro Bölgesi'nin güçlendirileceğine dikkati çekilen haberlerde, blok içindeki askeri ve savunma yatırımlarının yakın koordinasyonla icra edileceği, ortak satın alma ile acil durum rezervleri sayesinde de kritik ham madde güvenliğinin güvenceye alınacağı kaydedildi.

Reform paketinin yürürlüğe girmesi için kalan 21 AB üyesinin de onayı gerekiyor. Almanya Maliye Bakanlığı, düzenlemelerin 2026 sonuna kadar tamamen kabul edilmesini öngörüyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. 29.05.2026 18:40:44.
