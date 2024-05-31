AB\'nin Çin menşeli elektrikli araçlara gümrük vergisi uygulaması elektrikli otomobil ticaretini sekteye uğratabilir

Ekonomi

Alman Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW), Avrupa Birliği'nin (AB) Çin menşeli elektrikli araçlara uygulaması olası gümrük vergilerinin elektrikli otomobil ticaretini sekteye uğratacağı uyarısında bulundu.

IfW, "Avrupa Birliği (AB) Komisyonunca Çin menşeli elektrikli otomobillere uygulanacak olası anti-damping vergisine ilişkin" analizini paylaştı.

Analizde "AB'nin Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere yüzde 20 vergi koyması halinde bunun ikili ticaret ve Avrupa'daki üretim üzerinde gözle görülür etkisi olacaktır." görüşü paylaşılarak, Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillerde yüzde 25 düşüş yaşanacağına dikkat çekildi.

AB'nin 2023'te Çin'den 500 bin elektrikli araç ithal ettiği belirtilen analizde, yüzde 25'lik düşüşün yaklaşık 4 milyar dolar tutarında olacağı ve tahmini 125 bin otomobile karşılık geleceği bildirildi.

Analizde, "Bu düşüş, AB içinde artan üretim ve daha düşük hacimli elektrikli otomobil ihracatı ile büyük ölçüde dengelenecektir. Bu da nihai tüketiciler için belirgin şekilde daha yüksek fiyatlar anlamına gelecektir." uyarısında bulunularak, Çin'in daha az elektrikli otomobil ihraç etmesi durumunda AB'den üretim için girdi talebinin de düşeceği vurgulandı.

Analize göre, AB iç pazarında yerli üretim elektrikli otomobil satışlarının 3,3 milyar dolar artması bekleniyor.

Bu artışın sadece bir kısmının AB bünyesinde çoğalan üretimle karşılanacağına yer verilen analizde, yaklaşık 1 milyar dolar değerindeki elektrikli araçlar için de ihracattan iç satışlara yönlendirmenin muhtemel olduğu kaydedildi.

"Tüketiciler için elektrikli otomobiller daha pahalı olur"

IfW Başkanı Moritz Schularick, Çin'in sübvansiyon uygulamaları göz önünde bulundurulduğunda, AB Komisyonunun buna karşılık cezalandırıcı gümrük vergileri uygulama hakkının olduğunu savunarak, "Komisyonun otoritesinin özel çıkarlar nedeniyle üye devletler tarafından zayıflatılmaması önemlidir zira bölünmüş bir AB, zayıf bir AB'dir." ifadesini kullandı.

IfW ticaret araştırmacısı Julian Hinz de tüketiciler için AB Komisyonunun Çin menşeli elektrikli otomobillere uygulanacak olası anti-damping vergisinin muhtemelen elektrikli otomobil fiyatlarının yükselmesi anlamına geleceğini belirtti ve "AB içindeki üretim, daha yüksek enerji ve malzeme fiyatları ve önemli ölçüde daha yüksek ücret maliyetleri nedeniyle Çin'dekinden çok daha pahalıdır ancak Avrupalı otomobil üreticilerinin bu boşluğu dolduracağı hiçbir şekilde kesin değildir ve BYD gibi Çinli üreticiler de Avrupa'daki yeni tesislerle yerel talebi karşılayabilir." yorumunu yaptı.

Soruşturmanın sonucu 10 Haziran'da açıklanacak

AB, Ekim 2023'te Çin'den Birlik üyesi ülkelerin ithal ettiği elektrikli otomobillerin "piyasayı bozduğu" gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı. 5 Haziran'da açıklanması planlanan soruşturmanın sonucunun tartışmalı konuyu seçim kampanyasının dışında tutmak amacıyla 10 Haziran'da duyurulması bekleniyor.

Açıklanacak kararda AB Komisyonunun Çinli elektrikli otomobillere anti-damping vergisi uygulayıp uygulamayacağı yer alacak.

AB, Çin'i Birlik için müzakere ortağı olmakla beraber ekonomik ve sistemik rakip görüyor.

İhracat ağırlıklı ekonomilere sahip Birlik, yıllardır Çin'in küresel ekonomiye açılmasından en çok yararlananlardan biri konumunda bulunuyordu ancak son zamanlarda otomobilde son teknolojilerin Çin'den gelmesi ve Pekin'in kıtaya göre daha ucuz üretimi, Avrupa'da endişeye neden oluyor.

Çin'deki elektrikli otomobil üreticileri, yüzde 30'luk maliyet avantajına sahip. Diğer taraftan, Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillerin büyük bölümü Batılı üreticilerin bu ülkedeki fabrikalarında üretiliyor. Bu yüzden Alman hükümeti, Çin üretimi elektrikli araçların olası AB gümrük tarifelerine karşı çıkıyor.

Çin'in söz konusu ürünlerine AB'den anti-damping vergisi gelirse Pekin'in karşı önlemlerle yanıt vermesi de bekleniyor.

Bu arada, ABD yönetimi, "adil olmayan" ticaret uygulamalarına yanıt olarak Çin'den çelik ve alüminyum, yarı iletkenler, elektrikli araçlar ve bataryalar gibi stratejik ürünlerde yaklaşık 18 milyar dolarlık ithalata ilişkin gümrük vergilerini Ağustos 2024'ten itibaren artırma yoluna gitmişti.