AB, Rekabetçiliği Artırmak İçin Yeni Strateji Belirledi

Ekonomi

Avrupa Birliği (AB), Çin ve ABD gibi rakipleri ile rekabet edebilmek için bürokratik işlemleri azaltmayı, yapay zeka gibi alanlara ve teknoloji şirketlerine yatırımı artırmayı ve enerji maliyetlerini düşürmeyi planlıyor.

AB Komisyonu, yeni döneminin ilk büyük çalışması olan ve 5 yıllık dönemde ekonomi alanında yapılacak çalışmalara stratejik çerçeve sağlayacak "Rekabetçilik Pusulası" adlı belgesini yayımladı.

Buna göre, AB'nin teknolojilerin, yeni hizmetlerin ve temiz ürünlerin keşfedildiği, üretildiği ve piyasaya sunulduğu yer haline gelmesi hedeflenecek.

Avrupa'daki yenilik açığının kapatılması ana önceliklerden biri olacak. İnovasyona odaklanılarak, yenilikçi girişimcilere ve yüksek teknoloji içeren sektörlerdeki şirketlere destek sağlanacak. Yeni bir strateji ile yeni teknoloji şirketlerinin ortaya çıkmasını ve büyümesini önleyen sorunlar giderilecek.

Bu bağlamda, Komisyon, temel sektörlerde yapay zekanın geliştirilmesini ve endüstriyel olarak benimsenmesini sağlamak için girişimler hazırlayacak.

AB, gelişmiş malzemeler, kuantum, biyo teknoloji, robot ve uzay teknolojileri için de eylem planları sunacak.

AB genelinde şirket, iş, vergi ve iflas hukuku gibi alanlardaki kurallar basitleştirecek ve firmalara çıkan maliyetler azaltılacak.

Karbondan arınma ve rekabet için ortak yol haritası diğer bir ana öncelik olacak. Avrupa'da yüksek ve aşırı değişken enerji fiyatlarının temel bir zorluk olduğu dikkate alınarak, temiz ve uygun fiyatlı enerjiye erişimi sağlayacak adımlar atılacak.

Temiz Sanayi Anlaşması ile karbondan arındırmaya yönelik rekabet odaklı bir yaklaşım ortaya koyulacak. Enerji yoğun endüstriler de dahil olmak üzere AB'nin temiz teknolojiler kullanan ve döngüsel iş modellerini benimsemiş cazip bir imalat merkezi olması amaçlanacak.

Enerji maliyetlerini düşürme adımı

Uygun Fiyatlı Enerji Eylem Planı hazırlanarak, enerji fiyatlarını ve maliyetlerini düşürmeye yardımcı olacak adımlar belirlenecek.

Sanayinin Karbondan Arındırılmasını Hızlandırıcı Yasa ile dönüşüm sürecindeki sektörlere hızlandırılmış izinler verilecek.

Çelik, metal ve kimyasal gibi üretim sisteminin ana unsurlarını oluşturan enerji yoğun sektörler için özel olarak eylem planları hazırlanacak.

Yeni ticaret anlaşmaları yapılacak

AB'nin aşırı bağımlılıklarını azaltmak ve güvenliği artırmak bir başka ana unsur olacak. Bu konuda etkili ortaklıklara odaklanılacak. Tedarik zincirlerini çeşitlendirmek ve güçlendirmek için dünya genelinde ham madde, temiz enerji, sürdürülebilir ulaşım yakıtları ve temiz teknoloji tedarikini güvence altına almaya yardımcı olacak yeni ticaret ve yatırım ortaklık anlaşmaları yapılacak.

Kritik kamu ihaleleri Avrupalılara verilecek

AB'nin iç pazarında, kamu ihale kuralları gözden geçirilecek. Kritik sektörler ve teknolojiler için kamu ihalelerinde Avrupalı üretici tercihi uygulamaya konacak.

İdari işlemler azaltılacak

Rekabetçiliği artırmak için, düzenleyici ve idari yük önemli ölçüde basitleştirilecek ve azaltılacak.

Tek Pazar'ın işleyişi iyileştirilecek. Yeni bir strateji çerçevesinde Tek Pazar yönetim çerçevesi modernize edilecek ve engeller kaldırılacak.

Rekabetçiliğin finansmanına odaklanılarak AB'de tasarrufları yatırıma dönüştüren verimli bir sermaye piyasası kurulması hedeflenecek. AB Komisyonu, yeni tasarruf ve yatırım ürünleri sunmak, risk sermayesi için teşvikler vermek ve yatırımların AB genelinde sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi sağlamak için bir Avrupa Tasarruf ve Yatırım Birliği kurulması teklifi sunacak.

AB bütçesi, fonların hedeflere uygun alanlara yöneltilmesine imkan sağlayacak şekilde düzenlenecek.

Becerilerin artırılması ve kaliteli istihdam teşvik edilecek.

AB ve ulusal düzeyde politikalar daha iyi koordine edilecek. AB politika hedeflerinin uygulama, önemli sınır ötesi projeleri belirlemek ve yatırımları sürdürmek için AB Komisyonu üye ülkelere birlikte çalışacak.

Çin'den ucuz iş gücü, Rusya'dan ucuz enerji geride kaldı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rekabetçilik Pusulası'na ilişkin Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, "Avrupa zafiyetleri nedeniyle geride kalıyor. Son 20-25 yıldır iş modelimiz temel olarak Çin'den ucuz iş gücüne, Rusya'dan ucuz zannedilen enerjiye ve güvenlik konusunda kısmen dışarıdan destek alınmasına dayanıyordu. Bu günler geride kaldı." dedi.

Avrupa'nın verimlilik artışında ABD ve Çin'in gerisinde kaldığını vurgulayan von der Leyen, "Rekabet gücünü yeniden kazanmak için zafiyetlerimizi gidermeliyiz." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, Rekabet Pusulası'nın inovasyon açığını kapatmayı, karbonsuzlaşmayı, rekabetçilik için ortak bir yol haritası belirlemeyi, bağımlılıkları azaltmayı ve ekonomik güvenliği artırmayı hedeflediğine, bunun için işlemleri basitleştirme, koordinasyonu artırma, iç piyasadaki engelleri azaltma ve yatırımlara finansman sağlama odaklı çalışılacağına işaret ederek, "Şimdi bir planımız, bir yol haritamız ve siyasi irademiz var. Önemli olan birlikte ve hızlı davranmak. "değerlendirmesinde bulundu.

AB yapay zekaya odaklanıyor

Yapay zekaya da öncelik vereceklerine işaret eden von der Leyen, "AB şirketlerinin 7'de biri yapay zeka kullanıyor. Bunun değişmesi gerekiyor. Bu yıl geniş bir yapay zeka stratejisi başlatacağız." dedi.

Yeni stratejinin yapay zekanın temel sektörlerde endüstriyel olarak kullanımını sağlamaya yönelik girişim içereceğini anlatan von der Leyen, Avrupa şirketlerine süper bilgisayarlarla modellerini eğitme ve geliştirme olanağı sunan yapay zeka fabrikaları geliştirileceğini anlattı.

Von der Leyen, yapay zekada bir liderlik yarışı yaşandığını anımsatarak, "Bugünlerde yapay zeka konusunda paranın her şey olmadığını görüyoruz." dedi.

AB kamu destek kurallarını da geliştireceklerine işaret eden von der Leyen, kamu desteğini verirken sadece AB iç piyasasına bakmayacaklarını, küresel piyasalardaki durumu da göz önünde bulundurarak durumu hızlı ve esnek biçimde ele alacaklarını anlattı.