AB, Rusya'nın doğal gaz kesintisini siyasi buluyor

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Kuzey Akım üzerinden doğal gaz sevkiyatını düşürmesinin siyasi bir karar olduğunu bildirdi.

AB Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson, üye ülkelerin enerji bakanlarının Brüksel'de gerçekleştireceği toplantı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Rusya'dan Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatındaki düşüşün teknik nedenlere dayanmadığını belirten Simson, "Bu siyasi gerekçeli bir adım ve buna hazır olmalıyız." dedi.

Simson, "Bu nedenle gaz talebimizi önceden azaltmak akıllıca bir stratejidir." ifadesini kullandı.

Toplantıda, AB'nin kışa hazırlık için doğal gazda acil durum planını tartışacaklarına işaret eden Simson, Rusya'dan gaz arzında olası kesintilere hazır olmaları gerektiğini vurguladı.

"Hemen harekete geçmeliyiz." ifadesini kullanan Simson, kriz yaşanmadan önce gaz talebini azaltmaları gerektiğini aktardı.

Simson, hali hazırda Avrupa'nın doğal gaz depolarının yüzde 66 seviyesinde dolu olduğunu hatırlatarak, depoların doldurulmasının önemli olduğunu, bu gazın gelecekte arz ve talep arasındaki boşluğu dolduracağını anlattı.

Üye ülkelerin farklı koşul ve başlangıç ??noktaları olduğuna işaret eden Simson, "Günün sonunda siyasi bir anlaşma sağlanmasını bekliyorum." dedi.

AB Dönem Başkanı Çekya'nın Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela da "Kış geliyor. Kışın ne kadar soğuk olacağını bilmiyoruz ama Putin'in kirli oyunlarını sürdüreceğini biliyoruz." ifadesini kullandı.

Sikela, Avrupa'daki haneleri ve ekonomileri korumaları, onları olası bir doğal gaz kesintisine karşı hazırlamaları gerektiğini söyledi.

AB Komisyonu, geçen hafta Rusya'dan doğal gaz akışının kesintiye uğraması ihtimaline karşı hazırladığı acil durum plan teklifini açıklamıştı. Planda, üye ülkelerden 1 Ağustos 2022 ile 31 Mart 2023 arasında gaz talebini yüzde 15 azaltması istenmişti. Acil durum ilan edilmesi durumunda yüzde 15 kesintinin zorunlu olması da planda yer almıştı. Ancak söz konusu plana özellikle Avrupa'nın güneyindeki ülkeler karşı çıkıyor. Bakanların toplantıda bu plana son halini vermesi bekleniyor.

Öte yandan, Rus enerji şirketi Gazprom, dün Rus gazını Almanya üzerinden Avrupa'ya taşıyan hatlardan Kuzey Akım doğal gaz boru hattı için kullanılan Portovaya kompresör istasyonundaki Siemens türbin motorunun teknik nedenlerden ötürü durdurulduğu ve bu nedenle hat üzerinden sevk edilen doğal gaz miktarının azalacağını duyurdu.

Gazprom, 15 Haziran'da da Siemens'e ait bir türbinin Kanada'da yapılan bakımlarının ardından Rusya'ya geri teslim edilmediği gerekçesiyle Kuzey Akım üzerinden doğal gaz sevkiyatını yüzde 60 düşürmüştü.

Kuzey Akım, Rus gazını Almanya üzerinden Avrupa'ya taşıyan önemli hatlardan biri olarak biliniyor.

Avrupa, ithal ettiği doğal gazın yaklaşık yüzde 40'ını Rusya'dan temin ediyordu.