AB, Rusya'ya yönelik yaptırımları uzattı - Son Dakika
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Ekonomi

AB, Rusya'ya yönelik yaptırımları uzattı

Avrupa Birliği, Kırım ve Sivastopol'un yasa dışı ilhak edilmesi nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımların süresini uzattı. AB vatandaşları ve şirketlerinin Kırım ve Sivastopol'deki faaliyetleri sınırlandırılırken, ürün ithalatına izin verilmiyor. Ayrıca, AB vatandaşları bu bölgelere yatırım ve finansal hizmette bulunamazken, bazı ürün ve teknolojilerin ihraç edilmesi de yasaklanmış durumda.

17.06.2024 14:09
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Avrupa Birliği'nin (AB), Kırım ve Sivastopol'u yasa dışı ilhak ettiği gerekçesiyle Rusya'ya yönelik uyguladığı yaptırımların süresinin uzatıldığı bildirildi.

AB Konseyi, Moskova yönetimine yönelik AB'nin uygulamakta olduğu kısıtlayıcı tedbirlerin 23 Haziran 2025'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Karara göre, yaptırımlarla AB vatandaşları ve şirketlerinin Kırım ve Sivastopol bölgelerindeki faaliyetleri sınırlandırılıyor. Kırım ve Sivastopol'dan AB ülkelerine ürün ithalatına izin verilmiyor.

AB vatandaş ve şirketleri bu iki bölgeye yatırım ve finansal hizmette bulunamazken ulaşım, telekomünikasyon ve enerji sektörlerinde kullanılacak bazı ürün ve teknolojiler de ihraç edilemiyor.

Özellikle petrol, doğal gaz, maden arama, çıkarma ve üretimine yönelik teknoloji sağlanması ve teknik destek verilmesi yasak kapsamında.

Rusya, Mart 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak etmişti.

Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra AB, ABD ve bazı ülkeler, Rusya'ya yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi AB, Rusya'ya yönelik yaptırımları uzattı - Son Dakika

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