Ekonomi

AB, Shein'e Soruşturma Açtı

17.02.2026 15:24
Avrupa Birliği, Shein'in bağımlılık yapıcı tasarımı ve yasa dışı ürün satışı nedeniyle soruşturma başlattı.

Avrupa Birliği (AB), e-ticaret şirketi Shein'e bağımlılık yapıcı tasarımı, çocukların cinsel istismarına neden olacak malzemeler de dahil olmak üzere yasa dışı ürünlerin satışı nedeniyle soruşturma açtı.

AB Komisyonu, Çin'de kurulan ve giyim üzerine yoğunlaşan Shein platformuna yönelik Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında resmi soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, "AB Komisyonu, DSA kapsamında Shein hakkında bağımlılık yapıcı tasarımı, tavsiye sistemlerinde yeterli şeffaflık olmaması ve çocuk cinsel istismarı malzemeleri de dahil olmak üzere yasa dışı ürünlerin satışı nedeniyle resmi soruşturma başlattı." ifadesi kullanıldı.

AB kuralları uyarınca Shein'in tavsiye sistemlerinde kullanılan ana parametreleri açıklaması gerektiği anımsatılan açıklamada, platformun kullanıcılara her tavsiye sistemi için profil oluşturmaya dayanmayan, kolay erişilebilir seçenek sunmak zorunda olduğu belirtildi.

AB'nin teknoloji kuralları kapsamında Avrupa'da faaliyet gösteren büyük şirketlerin ve dijital platformların katı kurallara uyması gerekiyor.

Avrupa Birliği, kural ihlalinde bulunan dijital platformlara yüksek seviyelerde para cezaları uygulayabiliyor.

İhlallerin tekrarı durumunda söz konusu dijital platformların AB'deki faaliyetine son verilebiliyor.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

