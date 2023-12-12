 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AB, suça konu varlıkların dondurulması ve müsadere edilmesi için yeni kurallar üzerinde anlaştı - Son Dakika
Üye Girişi

AB, suça konu varlıkların dondurulması ve müsadere edilmesi için yeni kurallar üzerinde anlaştı

Avrupa Birliği (AB) kurumları, üye ülkelerde suça konu varlıkların dondurulması ve müsadere edilmesini daha etkin hale getirecek yeni kurallarda anlaştı. AB Konseyi, üye ülkeler ile Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilen ve AB'de suç gelirlerinin dondurulması ve müsadere edilmesine ilişkin hazırlanan yeni yasa konusunda uzlaşı sağlandığını duyurdu.

AB, suça konu varlıkların dondurulması ve müsadere edilmesi için yeni kurallar üzerinde anlaştı
12.12.2023 - 18:01,
Abone Ol

Avrupa Birliği (AB) kurumları, üye ülkelerde suça konu varlıkların dondurulması ve müsadere edilmesini daha etkin hale getirecek yeni kurallarda anlaştı.

AB Konseyi, üye ülkeler ile Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilen ve AB'de suç gelirlerinin dondurulması ve müsadere edilmesine ilişkin hazırlanan yeni yasa konusunda uzlaşı sağlandığını duyurdu.

Buna göre, organize suç ve yasa dışı kazançla daha fazla mücadele edilecek. Suça konu varlıkların takibi, tanımlanması, dondurulması, müsadere edilmesi ve yönetimine ilişkin AB çapında ortak kurallar uygulanacak.

Üye ülkeler, suç parasının takibi, dondurulması ve yönetilmesiyle ilgilenen kurumlarının yeterli mali, teknik ve teknolojik kaynaklara sahip olmasını sağlamak zorunda olacak.

Yeni kurallar, kısıtlayıcı önlemlerin ihlaline ilişkin cezai suçlar ve cezaların tanımlanmasına ilişkin AB yönetmeliğinin kabul edilmesiyle birlikte yaptırımların ihlalinde de uygulanacak.

Böylece, "yaptırımların çevresinden dolaşarak" kar sağlayan kişi ve şirketlerin kazançlarına da diğer suçlar gibi el konulacak.

Suç faaliyetleriyle ilişki sonucunda edinilen mal varlıkları müsadere edilebilecek. Suça ilişkin varlıkların veya mülklerin üçüncü bir kişiye devredildiği durumlarda da bunlara kolaylıkla el konulabilecek.

Yeni kurallar AB ülkeleri ile AP tarafından resmen onaylanmasının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Europol verilerine göre, Avrupa'da suç örgütleri her yıl 139 milyar avrodan fazla gelir elde ediyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Avrupa Birliği, Avrupa Birliği, Suç, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB, suça konu varlıkların dondurulması ve müsadere edilmesi için yeni kurallar üzerinde anlaştı - Son Dakika


18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail'in Gazze'ye saldırıları sırasında askeri kayıplarını gizlediği iddiaları İsrail'in Gazze'ye saldırıları sırasında askeri kayıplarını gizlediği iddiaları
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:14
Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02
ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43
Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak

Son Dakika
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail'in Gazze'ye saldırıları sırasında askeri kayıplarını gizlediği iddiaları
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
16:36 ABD'de enflasyon kasımda beklentinin üstünde arttı
16:28 Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca, AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 19:01:44. #1.13#
SON DAKİKA: AB, suça konu varlıkların dondurulması ve müsadere edilmesi için yeni kurallar üzerinde anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement