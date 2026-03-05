AB, Türk Malı 'Made in EU' Kapsamında Değerlendirilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB, Türk Malı 'Made in EU' Kapsamında Değerlendirilecek

05.03.2026 20:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB, Türk mallarını 'Made in EU' kapsamında değerlendirerek ticari ilişkileri güçlendirmek istiyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü, Türkiye'nin sanayi politikası açısından yakın tutmak ve ticaret yapmaya devam etmek istedikleri önemli bir ortak olduğunu, "Made in EU" girişiminde Türk mallarının ve bileşenlerinin AB'de üretilmiş kabul edileceğini söyledi.

AB Türkiye Delegasyonu'nun Brüksel'de düzenlediği basın programı kapsamında, AB Komisyonu Sözcüsü, Sanayi Hızlandırıcı Yasa Tasarısı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AB'de kamu alımlarına ve devlet desteklerine "Made in EU" şartı da getirecek tasarının AB'nin sanayi tabanını güçlendirmeyi ve küresel haksız rekabetle mücadele etmeyi amaçladığına işaret eden Sözcü, özellikle Avrupa imalat sektörünün başta Çin kaynaklı olmak üzere büyük bir baskı altında olduğunu anlattı.

Sözcü, girişim kapsamında AB'de temiz teknoloji, temiz çimento, çelik ve alüminyuma talebi artırmak amacıyla kamu alımları, kamu programları, sübvansiyonlar ve ihalelerin kullanılacağını dile getirdi.

"AB'de üretilmiş olması, düşük karbon emisyonu gereksinimleri ve kamu alımları ile kamu projeleri için para tahsisine ilişkin kriterleriyle bu teklif, üçüncü ülkelerde bazı tartışmalara yol açtı." diyen Sözcü, söz konusu teklifin değer zincirleri üzerindeki olası ekonomik etkileri hakkında Türkiye'de de haberler olduğunu anımsattı."

AB Komisyonu Sözcüsü, Türkiye ve AB arasında Gümrük Birliği olduğunu anımsatarak, "Teklif, Avrupa'daki Türk işletmelerine ve Türkiye'den gelen mallara yönelik bazı güvenceler ve açıklıklar getiriyor." dedi.

Fransa'da bir okul veya hastanenin yeniden yapımı için bir kamu ihalesi açıldığında, Türk şirketlerinin bu kamu ihalesine katılmaya hak kazanamayacağını vurgulayan Sözcü, bu alanda mütekabiliyet uygulanacağına dair güvence olmadığını ancak bunun ileride değişebileceğini söyledi.

Sözcü, Avrupa şirketleri tarafından Türkiye'den satın alınan çimento, alüminyum gibi malların ise kamu ihalelerinde yer alabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Daha olumlu bir açıdan bakıldığında, kamu sübvansiyonları ve ihaleler için, mevcut teklife göre ki bu durum değişebilir, Türkiye, AB'ye üye ülkelerin statüsüne eşdeğer tam erişime sahip olacak. Bu ne anlama geliyor? Bu, Türkiye'nin sanayi politikası açısından yakın tutmak ve ticaret yapmaya devam etmek istediğimiz önemli bir ortak olduğu anlamına geliyor."

AB ülkeleri ve Türkiye arasında uzun yıllardır yüksek verimli değer zincirlerinin olduğunu ve bunları korumak istediklerini söyleyen Sözcü, "İyi haber şu ki, Türk şirketleri ve Türk malları, kamu sübvansiyonlarına ve ihalelere erişim söz konusu olduğunda AB'de üretilmiş olarak nitelendirilecek." dedi.

Türk mal ve bileşenleri kapsama dahil

Sözcü, bunun özellikle Türkiye için son derece önemli olan otomotiv sektöründeki bileşenlerle ilgili olduğuna işaret ederek, "Mevcut teklife göre, Türk şirketleri AB ülkelerindeki kamu ihalelerine doğrudan erişemeyecek. Ancak, diyelim ki AB'de bir kamu ihalesini kazanan bir İspanya, Fransa veya Belçika şirketi, mallarını ve bileşenlerini Türkiye'den tedarik etmeye karar verirse, bunlar kapsama dahil olacak." diye konuştu.

Bunun mütekabiliyet gereği olduğunu kaydeden AB Komisyonu Sözcüsü, Türk kamu ihalelerinin mevcut durumda Avrupa şirketlerine yeterince açık olmadığını iddia etti.

Kaynak: AA

Türk Malı, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB, Türk Malı 'Made in EU' Kapsamında Değerlendirilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de, Hamaney’in ölümüne 54 milyon dolarlık bahis oynandı ABD'de, Hamaney'in ölümüne 54 milyon dolarlık bahis oynandı
Yaşanan acının en net hali: ’’Savaş’’ kelimesini duyar duymaz boğazı düğümlendi Yaşanan acının en net hali: ''Savaş'' kelimesini duyar duymaz boğazı düğümlendi
İsrail ordusundan İran’a yeni hava saldırısı Tahran’da patlamalar yaşanıyor İsrail ordusundan İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da patlamalar yaşanıyor
Kocaelispor, kupada Beyoğlu Yeni Çarşı’ya kaybetti Kocaelispor, kupada Beyoğlu Yeni Çarşı'ya kaybetti
Fenerbahçe kupada 4 golle çeyrek finale yükseldi Fenerbahçe kupada 4 golle çeyrek finale yükseldi
’’Yoğun bakımdaydık, odaya çıktık’’ diyen Sergen Yalçın’dan derbi mesajı ''Yoğun bakımdaydık, odaya çıktık'' diyen Sergen Yalçın'dan derbi mesajı

20:46
İşte dünyanın kilitlendiği savaşta ’’İhanet ülkesi’’ olarak anılan ülke
İşte dünyanın kilitlendiği savaşta ''İhanet ülkesi'' olarak anılan ülke
20:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’a gerekli ikazlarda bulunduk, Türkiye’nin dostluğunun önemi bilinmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a gerekli ikazlarda bulunduk, Türkiye'nin dostluğunun önemi bilinmeli
20:15
Trump, Hamaney’in yerine geçmesi muhtemel ismi veto etti: Kabul edilemez
Trump, Hamaney'in yerine geçmesi muhtemel ismi veto etti: Kabul edilemez
20:02
Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor
Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor
19:14
ABD Başkanı Trump’tan İspanya ve İngiltere’ye İran tepkisi
ABD Başkanı Trump'tan İspanya ve İngiltere'ye İran tepkisi
18:22
İngiltere, Katar’a 4 Typhoon savaş uçağı daha göndereceğini duyurdu
İngiltere, Katar'a 4 Typhoon savaş uçağı daha göndereceğini duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 20:58:19. #.0.4#
SON DAKİKA: AB, Türk Malı 'Made in EU' Kapsamında Değerlendirilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.