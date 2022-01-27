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AB, Türkiye'nin karşı çıktığı enerji projesini destekleyecek - Son Dakika

AB, Türkiye'nin karşı çıktığı enerji projesini destekleyecek

27.01.2022 14:14
AB, Türkiye'nin karşı çıktığı enerji projesini destekleyecek

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığından geçmesi ve Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında elektrik bağlantısı sağlaması öngörülen projeye 657 milyon avro kaynak sağlayacak.

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığından geçmesi ve Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında elektrik bağlantısı sağlaması öngörülen projeye 657 milyon avro kaynak sağlayacak.

AB Komisyonu, üye ülkelerin Avrupa Yeşil Mutabakatı'na katkı sağlayacak 5 sınır ötesi enerji altyapı projesine toplamda 1 milyar avronun üzerinde yatırım yapılması konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Açıklamada, GKRY ile Yunanistan arasında elektrik bağlantısı sağlayacak "Avrasya Enterkonnektörü" projesine 657 milyon avro, Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya arasında elektrik şebeke entegrasyonu sağlayacak "Baltık Senkronizasyon" projesine" 170 milyon avro, İsveç ve Finlandiya arasında elektrik iletim kapasitesini yükseltecek "Aurora Hattı"na 127 milyon avro, Bulgaristan'ın gaz depolama kapasitesini yükseltecek "Chiren" projesine 78 milyon avro ve Norveç'teki "Kuzey Işıkları" karbon yakalama projesi çalışmasına da 4 milyon avro mali destek verileceği ifade edildi.

Yüksek derecede entegre edilmiş enerji altyapı ağlarının yenilenebilir enerjinin entegrasyonunu kolaylaştırdığı ve arz güvenliğini artırdığı anımsatılan açıklamada, bunun enerji fiyatlarının kontrol altında tutulmasına yardımcı olacağı ve enerji dönüşümünde gerekli olduğu kaydedildi.

Avrasya Enterkonnektörü projesi ile GKRY ve Yunanistan'ın elektrik şebekelerinin deniz altından geçen 898 kilometrelik kablo ile bağlanması öngörülüyor. Projenin İsrail ve Rum kesimini bağlayan bir başka ayağı bulunuyor.

Söz konusu projenin dokümanlarında kullanılan görsellerde su altı elektrik kablosunun planlanan güzergahının, Kıbrıs ve Girit adaları arasında, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığından geçtiği görülüyor.

Türkiye, geçen yılın mart ayında İsrail, Yunanistan ve GKRY arasında mutabakat muhtırası imzalanan AB destekli Avrasya Enterkonnektörü projesinin güzergahının Türkiye'nin kıta sahanlığından geçmesi nedeniyle İsrail ve Yunanistan'ın Ankara Büyükelçilikleri ile AB Türkiye Delegasyon Başkanlıklarına nota vermişti.

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Avrupa Birliği, Yunanistan, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB, Türkiye'nin karşı çıktığı enerji projesini destekleyecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: AB, Türkiye'nin karşı çıktığı enerji projesini destekleyecek - Son Dakika
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