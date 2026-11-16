AB ülkeleri Ukrayna'ya yaklaşık 8 milyar avroluk dokuzuncu ödemeyi onayladı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Ukrayna'ya mali destek programı kapsamında yaklaşık 8 milyar avroluk ödeme yapılmasını onayladı.

AB Konseyi, Ukrayna Mali Destek Programı kapsamında Kiev'e 8 milyar avroya yakın kaynak aktarılmasını sağlayacak kararın üye ülkeler tarafından kabul edildiğini açıkladı.

Açıklamada, söz konusu miktarın Ukrayna'ya tek seferde yapılacak en büyük ödeme olacağı, tutarın yaklaşık 5 milyar avroluk bölümünün 2026'da Ukrayna Destek Kredisi kapsamında sağlanan kaynaklardan karşılanacağı belirtildi.

Ödemenin, Ukrayna'da yargı sistemi, yolsuzluk ve kara para aklamayla mücadele, finansal piyasalar gibi alanlarda çok sayıda reformun tamamlanmasının ardından onaylandığı bildirilen açıklamada, destekle Ukrayna'nın makrofinansal istikrarının güçlendirilmesi, kamu yönetiminin sürdürülmesi ve reform çabalarına katkı sağlanmasının amaçlandığı ifade edildi.

Ukrayna Mali Destek Programı 2024'te oluşturuldu. Programla Ukrayna'ya 2027'ye kadar hibe ve krediler yoluyla 50 milyar avronun üzerinde destek sağlanması öngörülüyor. Son onaylanan dokuzuncu ödemeyle plan kapsamında 2024 ortasından bu yana Ukrayna'ya aktarılan toplam tutar 40 milyar avroyu aşacak.