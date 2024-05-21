AB Ülkelerinde Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Sayısı Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

AB Ülkelerinde Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Sayısı Azaldı

AB Ülkelerinde Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Sayısı Azaldı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde geçen yıl toplam büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı azaldı. AB ülkelerinde 2022'de 74,8 milyon olan toplam büyükbaş hayvan sayısı 2023'te 73,8 milyona indi. Büyükbaş hayvan varlığında yıllık gerileme yaklaşık yüzde 1,3 oldu. Küçükbaş hayvanlardan koyun sayısı da 2022'de 59 milyon seviyesinden 2023'te 57,5 milyona düştü. Koyun sayısında yıllık gerileme yüzde 2,5'i buldu. Keçi sayısı da 2022'de 11,3 milyonken 2023'te 10,7 milyona indi. Keçi sayısındaki yıllık düşüş yüzde 5'i aştı. AB'de son 10 yılda bütün hayvan türlerinin sayısı geriledi. Büyükbaş hayvan sayısı yüzde 5, koyun sayısı yüzde 9, keçi sayısı da yüzde 15 azaldı.

21.05.2024 13:19
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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde geçen yıl toplam büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı azaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde 2023 yılında toplam büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayılarına ilişkin güncel verileri yayımladı.

Verilere göre, AB ülkelerinde 2022'de 74,8 milyon olan toplam büyükbaş hayvan sayısı 2023'te 73,8 milyona indi. Büyükbaş havyan varlığında yıllık gerileme yaklaşık yüzde 1,3 oldu.

AB ülkelerinde küçükbaş hayvanlardan koyun sayısı da 2022'de 59 milyon seviyesinden 2023'te 57,5 milyona düştü. Koyun sayısında yıllık gerileme yüzde 2,5'i buldu.

Keçi sayısı da 2022'de 11,3 milyonken 2023'te 10,7 milyona indi. Keçi sayısındaki yıllık düşüş yüzde 5'i aştı.

Öte yandan, AB ülkelerinde son 10 yılda bütün hayvan türlerinin sayısı geriledi. AB'de 2013'e kıyasla büyükbaş hayvan sayısı yüzde 5, koyun sayısı yüzde 9, keçi sayısı da yüzde 15 azaldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi AB Ülkelerinde Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Sayısı Azaldı - Son Dakika

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