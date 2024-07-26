AB Ülkelerinde Çalışan Yabancıların Yüzde 40'ı Gereğinden Fazla Nitelikli - Son Dakika
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Ekonomi

AB Ülkelerinde Çalışan Yabancıların Yüzde 40'ı Gereğinden Fazla Nitelikli

Avrupa Birliği ülkelerinde çalışan yabancı uyruklu kişilerin yaklaşık yüzde 40'ının yaptıkları işte gereğinden fazla nitelikli olduğu belirlendi. Eurostat'ın yayımladığı çalışmaya göre, AB ülkelerinde istihdam edilen yabancıların yüzde 39,4'ü gereğinden fazla kalifiye olarak tespit edildi. Aşırı nitelikli yabancı çalışan oranı en yüksek olan ülke Yunanistan oldu.

26.07.2024 15:43
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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde çalışan yabancı uyruklu kişilerin yaklaşık yüzde 40'ının yaptıkları işte gereğinden fazla nitelikli olduğu belirlendi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde 2023 yılında aşırı kalifiye "Overqualified" olarak çalışanlara ilişkin çalışmasını yayımladı.

Buna göre, geçen yıl AB ülkelerinde istihdam edilen yabancıların yüzde 39,4'ü yaptıkları işe kıyasla gereğinden fazla kalifiye olarak tespit edildi.

Kendi ülkesi dışında bir AB ülkesinde yaşayan Avrupalıların ise aşırı kalifiye oranı yüzde 31,3 oldu.

Aşırı nitelikli yabancı çalışan oranı en yüksek AB ülkesi Yunanistan olarak belirlendi.

İşi için fazla donanımlı yabancı çalışan oranı Yunanistan'da yüzde 69,6, İtalya'da yüzde 64,1, İspanya'da yüzde 56, Çekya'da yüzde 52,9, Malta'da yüzde 48,7, Portekiz'de yüzde 48,1 olurken, bu oran Fransa'da yüzde 34,4, Almanya'da yüzde 31,2 ve Hollanda'da yüzde 24 seviyesinde gerçekleşti.

Aşırı yeterlilik oranları kadınlarda erkeklere göre daha yüksek oldu. AB ülkeleri dışından gelen kadın çalışanların yüzde 42,9'u, erkeklerin de yüzde 36,2'si mevcut işlerinde aşırı kalifiye olarak belirlendi.

Böylece, veriler Avrupa'da yabancı uyruklu kişilerin donanımlarından daha düşük seviyelerde istihdam edildiğini ortaya koydu.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Yunanistan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB Ülkelerinde Çalışan Yabancıların Yüzde 40'ı Gereğinden Fazla Nitelikli - Son Dakika

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