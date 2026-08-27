AB Ülkelerinden Ukrayna İçin Dondurulan Rus Varlıkları Çağrısı - Son Dakika
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AB Ülkelerinden Ukrayna İçin Dondurulan Rus Varlıkları Çağrısı

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İsveç, Hollanda, Polonya ve İspanya, Rus varlıklarının Ukrayna için kullanılmasını talep ediyor.

İsveç, Hollanda, Polonya ve İspanya, büyük kısmı Brüksel merkezli menkul kıymet takas ve saklama kuruluşu Euroclear'da tutulan dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna için kullanılması konusundaki görüşmelerin yeniden başlatılması çağrısında bulunmaya hazırlanıyor.

Belçika'da yayımlanan Knack dergisinde yer alan habere göre, İsveç, Hollanda, Polonya ve İspanya, bu hafta Avrupa Birliği (AB) Komisyonuna ortak bir mektup gönderecek.

Mektupta, Rusya Merkez Bankasına ait dondurulan varlıkların Ukrayna'nın finansmanında kullanılmasına yönelik çalışmaların yeniden başlatılması istenecek.

Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşının ardından uygulanan AB yaptırımları kapsamında Rusya Merkez Bankasına ait varlıklar dondurulmuştu.

AB'de bulunan Rus varlıklarının önemli kısmı Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.

AB Komisyonu, daha önce Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya sunulacak krediye teminat olarak kullanılması fikri üzerinde çalışıyordu.

Belçika Başbakanı Bart de Wever ise 185 milyar avroluk kısmı ülkesindeki Euroclear finans kuruluşunda bulunan ve yaptırımlar kapsamında dondurulan Rus varlıklarının, Ukrayna'ya sağlanacak kredinin teminatı olarak kullanılması için risklerin paylaşılması, birlikte hareket edilmesi ve yasal dayanakların açık biçimde ortaya konulmasını şart koşuyordu.

Belçika'nın bu konuda ikna edilememesinin ardından AB ülkeleri Ukrayna'ya ortak borçlanma yoluyla 90 milyar avro kaynak sağlamaya karar vermişti.

Bu hafta, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin savunma bütçesinde bu yıl 23 milyar avroluk açık oluşabileceğini açıklamış ve ek mali destek talep etmişti.

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot da geçen hafta Kiev'e yaptığı ziyarette, ülkesinin dondurulan varlıkların kullanılması için olası hukuki ve mali risklerin bütün AB ülkeleri arasında paylaşılması şartını yinelemişti.

Kaynak: AA

Hollanda, İspanya, Polonya, Ekonomi, İsveç, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB Ülkelerinden Ukrayna İçin Dondurulan Rus Varlıkları Çağrısı - Son Dakika

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