AB, Ürdün'e 500 milyon avroluk destek paketi hazırladı

Avrupa Birliği (AB), Ürdün'ün dış finansman ihtiyacına yardımcı olmak için 500 milyon avroluk destek paketi hazırladı.
AB Komisyonu, Ürdün'e yönelik yeni mali yardım sağlanmasını içeren paketini açıkladı.
Açıklamada, 500 milyon avroluk mali desteğin, AB'nin Ürdün'le ortaklığının ve dayanışmasının önemli bir göstergesi olduğuna işaret edildi.
Mali yardımla, Ürdün'ün dış finansman ihtiyaçlarının bir kısmının karşılanması ve yapısal reform çabalarına destek verilmesinin amaçlandığına işaret edilen açıklamada, böylece Ürdün'de reform gündeminin, istihdamın, büyümenin ve yatırımların teşvik edileceği kaydedildi.
Açıklamada, fondan faydalanmak için Ürdün'ün belirli politik önlemleri hayata geçirmesi gerektiği, mali kaynağın uygun şartlı uzun vadeli kredi olarak 3 taksit halinde gönderileceği bildirildi.
Mali yardım, Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkelerin resmi onayının ardından yürürlüğe girecek.
Yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro-finansal desteklemeler sağlayabilen AB, bu kapsamda, sermaye piyasalarından uygun koşullar ile borçlanıyor.
Söz konusu krediler ihtiyaç duyan ülkeye veriliyor. Alınan fonlar, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.
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