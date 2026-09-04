AB, uyum sağlarsa Brezilya ile ticareti yeniden başlatacak

Brezilya'dan hayvansal ürün ithalatını askıya alan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ülkenin antimikrobiyal kullanıma ilişkin kurallara uyum göstermesi halinde ithalatın yeniden başlayacağını açıkladı.

AB Komisyonu Sözcüsü Olof Gill, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, Brezilya'dan AB'ye yapılan hayvansal ürün ihracatına ilişkin açıklamada bulundu.

Brezilya'nın AB için önemli bir stratejik ortak olduğunu belirten Gill, tarafların birçok politika alanında yakın ve yapıcı biçimde çalıştığını söyledi.

Gill, AB-Mercosur ticaret anlaşması ile Birliğin gıda güvenliği kurallarının birbirinden farklı süreçler olduğuna dikkati çekti.

Gıda güvenliğinin AB vatandaşları açısından en önemli konulardan biri olduğunu ifade eden Gill, sağlık standartlarını güçlendirmeye devam ettiklerini dile getirdi.

Antimikrobiyal dirençle mücadeleye yönelik yeni kuralların 2018'de kabul edildiğini ve 2022'den bu yana Avrupalı üreticilere uygulandığını belirten Gill, söz konusu düzenlemelerin 3 Eylül itibarıyla AB'ye ihracat yapan üçüncü ülke üreticileri için de yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Gill, kuralların AB içindeki üreticiler ile Birlik pazarına ürün satmak isteyen üçüncü ülke üreticilerine eşit ve ayrım gözetmeksizin uygulandığını vurguladı.

Üçüncü ülkelerin düzenlemeler konusunda yıllar öncesinden bilgilendirildiğini belirten Gill, 2019'dan bu yana çok sayıda bilgilendirme toplantısı düzenlendiğini ve ticaret ortaklarının yeni kurallara geçiş sürecinin desteklendiğini söyledi.

Gill, "Yaklaşımımız orantılıdır ve ayrımcı değildir. Ortaklarımıza uyum sağlamaları için yeterli süreyi ve ihtiyaç duydukları bütün bilgileri verdik." dedi.

Brezilyalı yetkililerle yakın çalışmayı sürdüreceklerini ifade eden Gill, "Brezilya, uyum sağladığını kanıtladığında bu ürünlerin AB'ye ihracatı yeniden başlayabilecek." diye konuştu.

AB, 3 Eylül'de hayvancılıkta antimikrobiyal kullanımına ilişkin kurallara uyum konusunda yeterli güvence vermeyen Brezilya'dan et ve diğer hayvansal ürünlerin ithalatını askıya almıştı. Brezilya, AB'nin kararına tepki göstermişti.