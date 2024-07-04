AB ve İsviçre, finansal piyasa düzenlemeleri için diyaloğu yeniden başlattı

Ekonomi

Avrupa Birliği (AB) ve İsviçre, 2017 yılında askıya alınan finansal piyasa düzenlemelerine ilişkin diyaloğu yeniden başlattı.

İsviçre'nin uluslararası finans ve vergi konularından sorumlu devlet sekreterliği, AB Komisyonu ile finansal piyasa düzenlemelerine ilişkin diyaloğun tekrar başladığını açıkladı.

Bu çerçevede, AB ve İsviçre yetkililerinin Bern'de bir araya geldiğine işaret edilen İsviçre Devlet Sekreterliği açıklamasında, "Toplantıda finansal piyasa istikrarı, sınır ötesi faaliyetler, sermaye piyasaları, dijital finans, siber güvenlik, sürdürülebilir finans ve sigorta alanlarındaki konular tartışıldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, tarafların finans sektörüyle ilgili konularda düzenleyici diyaloğun öneminde mutabık oldukları belirtildi.

AB, İsviçre'nin en büyük ticari ortağı konumunda bulunuyor.