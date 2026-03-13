AB ve Mercosur Arasında STA Onayı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB ve Mercosur Arasında STA Onayı

13.03.2026 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB, Mercosur serbest ticaret anlaşmasıyla çiftçileri koruma amaçlı yeni tüzük onayladı.

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nin 5 Mart'ta Güney Ortak Pazarı (Mercosur) serbest ticaret anlaşmasının (STA) AB'deki çiftçilere verebileceği zarara karşı koruma getirme amacıyla hazırlanan yeni tüzüğü onayladığını belirterek "Birlik, söz konusu düzenlemenin hızlı şekilde hayata geçmesini sağlayarak üreticileri ani piyasa şoklarına ve ithalat artışlarına karşı korumayı amaçlıyor." ifadesini kullandı.

İKV'den yapılan açıklamaya göre, 25 yıl süren müzakerelerin ardından AB ve Mercosur, 17 Ocak 2026'da Paraguay'da 700 milyondan fazla insanı kapsayan bir STA'ya imza attı. Arjantin ve Paraguay'ın onay sürecini tamamladığı STA, bir ortaklık anlaşması (siyasal ve ticari sütun) ve bir de geçici anlaşmadan (yalnızca ticari sütun) oluşuyor.

STA'nın AB mallarının yüzde 91'inden fazlası üzerindeki gümrük vergilerini kaldırması ve Mercosur'un birçok sektördeki yüzde 35'e varan gümrük vergilerini de tedrici olarak indirmesi öngörülüyor.

Anlaşmanın hizmet ve imalat sektöründeki yatırımlara yeni imkanlar tanıması ve şirketlerin kamu ihalelerine katılımını kolaylaştırması da amaçlanıyor. Ayrıca, finansal hizmetler, telekomünikasyon ve taşımacılık dahil hizmet ticaretini de geliştirmesi planlanıyor.

Mercosur anlaşması, AB içinde özellikle tarım kesiminin itirazlarına yol açmış, Brezilya ve Arjantin gibi ülkelerin tarım ürünlerindeki hakim pozisyonu rekabetçilik açısından kaygı doğurmuştu.

"Komisyon hassas ürünlerin ithalatını izleyecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKV Başkanı Zeytinoğlu, Brezilya ve Arjantin gibi Mercosur ülkelerinin et, tavuk ve soya gibi ürünlerde oldukça rekabetçi bir yapıya sahip olduğunu belirterek "Bu rekabetçilik, Güney Amerika'da çiftçilerin işçilik ücretlerinin daha düşük olması, Güney Amerika'daki çiftliklerin daha geniş olması ve Avrupa'daki sıkı sağlık ve çevre düzenlemelerinden kaynaklanıyor. Bu tehlikeye karşı AB, tarım ve gıda ürünleri ithalatında kendi pazarına sınırlı bir erişim imkanı tanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle sığır eti, kümes hayvanları ve şeker gibi hassas ürünlerde AB pazarına erişimin kademeli olarak uygulanacağını ve kotalar aracılığıyla sınırlandırılacağını kaydeden Zeytinoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kotalara ek olarak, AB Konseyi, 5 Mart'ta, Mercosur STA'sının AB'deki çiftçilere verebileceği zarara karşı koruma getirme amacıyla hazırlanan yeni tüzüğü onayladı. Birlik, söz konusu düzenlemenin hızlı şekilde hayata geçmesini sağlayarak üreticileri ani piyasa şoklarına ve ithalat artışlarına karşı korumayı amaçlıyor. Tüzük ile hassas ürünler için soruşturma başlatılmasını öngören bir eşik belirleniyor. Buna göre AB, ithalat miktarı son üç yılın ortalamasının yüzde 5 üzerine çıktığı takdirde soruşturma imkanı sağlıyor. Soruşturmalar dört ay içinde tamamlanacak ve 21 gün içinde geçici önlemler uygulanacak. Komisyon hassas ürünlerin ithalatını izleyecek ve piyasa gelişmeleri hakkında düzenli raporlar yayımlayacak."??????????????"

Kaynak: AA

Ayhan Zeytinoğlu, Avrupa Birliği, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB ve Mercosur Arasında STA Onayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti
Bir aileyi “tarihi eser“ için katletmiş: Bir ay içinde çok iyi bir yerde olacağım Bir aileyi "tarihi eser" için katletmiş: Bir ay içinde çok iyi bir yerde olacağım
Fransa Merkez Bankası Başkanı: Hiç paramız kalmadı Fransa Merkez Bankası Başkanı: Hiç paramız kalmadı
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Belediye aşevinde skandal Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı
16 yaşındaki kızın şüpheli ölümünde yeni gelişme En yakınları gözaltında 16 yaşındaki kızın şüpheli ölümünde yeni gelişme! En yakınları gözaltında

11:16
İran, İsrail’i fena avladı Bölgeden gelen görüntüler korkunç
İran, İsrail'i fena avladı! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
11:03
Gıda Taklit ve Tağşiş Listesi Güncellendi
Gıda Taklit ve Tağşiş Listesi Güncellendi
10:57
Tartışma yaratan görüntü: İstiklal Marşı Arapça okundu, CHP ve MHP’den peş peşe tepki geldi
Tartışma yaratan görüntü: İstiklal Marşı Arapça okundu, CHP ve MHP'den peş peşe tepki geldi
10:41
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
10:10
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
10:08
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 11:54:50. #7.13#
SON DAKİKA: AB ve Mercosur Arasında STA Onayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.