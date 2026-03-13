AB ve Mercosur Arasında STA Onayı

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nin 5 Mart'ta Güney Ortak Pazarı (Mercosur) serbest ticaret anlaşmasının (STA) AB'deki çiftçilere verebileceği zarara karşı koruma getirme amacıyla hazırlanan yeni tüzüğü onayladığını belirterek "Birlik, söz konusu düzenlemenin hızlı şekilde hayata geçmesini sağlayarak üreticileri ani piyasa şoklarına ve ithalat artışlarına karşı korumayı amaçlıyor." ifadesini kullandı.

İKV'den yapılan açıklamaya göre, 25 yıl süren müzakerelerin ardından AB ve Mercosur, 17 Ocak 2026'da Paraguay'da 700 milyondan fazla insanı kapsayan bir STA'ya imza attı. Arjantin ve Paraguay'ın onay sürecini tamamladığı STA, bir ortaklık anlaşması (siyasal ve ticari sütun) ve bir de geçici anlaşmadan (yalnızca ticari sütun) oluşuyor.

STA'nın AB mallarının yüzde 91'inden fazlası üzerindeki gümrük vergilerini kaldırması ve Mercosur'un birçok sektördeki yüzde 35'e varan gümrük vergilerini de tedrici olarak indirmesi öngörülüyor.

Anlaşmanın hizmet ve imalat sektöründeki yatırımlara yeni imkanlar tanıması ve şirketlerin kamu ihalelerine katılımını kolaylaştırması da amaçlanıyor. Ayrıca, finansal hizmetler, telekomünikasyon ve taşımacılık dahil hizmet ticaretini de geliştirmesi planlanıyor.

Mercosur anlaşması, AB içinde özellikle tarım kesiminin itirazlarına yol açmış, Brezilya ve Arjantin gibi ülkelerin tarım ürünlerindeki hakim pozisyonu rekabetçilik açısından kaygı doğurmuştu.

"Komisyon hassas ürünlerin ithalatını izleyecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKV Başkanı Zeytinoğlu, Brezilya ve Arjantin gibi Mercosur ülkelerinin et, tavuk ve soya gibi ürünlerde oldukça rekabetçi bir yapıya sahip olduğunu belirterek "Bu rekabetçilik, Güney Amerika'da çiftçilerin işçilik ücretlerinin daha düşük olması, Güney Amerika'daki çiftliklerin daha geniş olması ve Avrupa'daki sıkı sağlık ve çevre düzenlemelerinden kaynaklanıyor. Bu tehlikeye karşı AB, tarım ve gıda ürünleri ithalatında kendi pazarına sınırlı bir erişim imkanı tanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle sığır eti, kümes hayvanları ve şeker gibi hassas ürünlerde AB pazarına erişimin kademeli olarak uygulanacağını ve kotalar aracılığıyla sınırlandırılacağını kaydeden Zeytinoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kotalara ek olarak, AB Konseyi, 5 Mart'ta, Mercosur STA'sının AB'deki çiftçilere verebileceği zarara karşı koruma getirme amacıyla hazırlanan yeni tüzüğü onayladı. Birlik, söz konusu düzenlemenin hızlı şekilde hayata geçmesini sağlayarak üreticileri ani piyasa şoklarına ve ithalat artışlarına karşı korumayı amaçlıyor. Tüzük ile hassas ürünler için soruşturma başlatılmasını öngören bir eşik belirleniyor. Buna göre AB, ithalat miktarı son üç yılın ortalamasının yüzde 5 üzerine çıktığı takdirde soruşturma imkanı sağlıyor. Soruşturmalar dört ay içinde tamamlanacak ve 21 gün içinde geçici önlemler uygulanacak. Komisyon hassas ürünlerin ithalatını izleyecek ve piyasa gelişmeleri hakkında düzenli raporlar yayımlayacak."??????????????"