AB ve MERCOSUR Ticaret Anlaşması Uygulamaya Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB ve MERCOSUR Ticaret Anlaşması Uygulamaya Geçti

05.05.2026 22:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB, MERCOSUR ile ticaret anlaşmasını geçici olarak uygulamaya başladı; gümrük tarifeleri düşecek.

Avrupa Birliği (AB), Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile ticaret anlaşmasını bugün itibarıyla geçici olarak uygulamaya başladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından AB ile Arjantin, Brezilya, Uruguay ve Paraguay'ı kapsayan MERCOSUR ülkeleri arasındaki ticaret anlaşmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

"Bugün, AB–MERCOSUR ticaret anlaşması geçici olarak uygulanmaya başlıyor." ifadesini kullanan von der Leyen, anlaşmanın somut faydalarının bulunduğunu belirtti.

Von der Leyen, gümrük tarifelerinin düşeceğini, şirketlerin yeni pazarlara erişebileceklerini ve yatırımcıların öngörülebilirliğe sahip olacaklarını bildirdi.

Geçici uygulama ile anlaşmanın somut faydalarının ortaya çıkacağına işaret eden von der Leyen, bazı hassasiyetlerin dikkate alındığını vurguladı.

Anlaşma 17 Ocak'ta imzalanmıştı

AB ile Arjantin, Brezilya, Uruguay ve Paraguay'ı kapsayan MERCOSUR ülkeleri, 17 Ocak'ta ticaret anlaşmasını imzalamıştı.

AB Komisyonu, imzalanan AB-MERCOSUR ticaret anlaşmasının, resmi onay süreci tamamlanmadan 1 Mayıs'ta geçici olarak yürürlüğe girmesi için süreç başlatmıştı. Müzakeresi 25 yıl süren AB-MERCOSUR ticaret anlaşması, bu aşamadan sonra Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi tarafından onaylanmasının ardından tam olarak yürürlüğe girecek.

Geçici uygulama, belirli ürünlerde tarifelerin kalkmasını sağlayarak ticaret ve yatırımlar için öngörülebilir kurallar oluşturacak. Böylece, AB işletmeleri, tüketicileri ve çiftçileri anlaşmanın faydalarından hemen yararlanmaya başlayabilecek.

Aynı zamanda AB ekonomisinin hassas sektörleri güçlü koruma önlemleriyle güvence altına alınacak.

Anlaşma kapsamında MERCOSUR ülkelerine sığır eti, kümes hayvanları ve süt ürünleri gibi bazı tarım ürünlerinde gümrük avantajları sağlanacak. Buna karşılık MERCOSUR ülkeleri, pazarlarını Avrupa sanayi ürünlerine daha fazla açacak.

Brüksel, söz konusu anlaşmayı Latin Amerika'daki ticarette AB'nin payını ve etkisini artıracak önemli bir jeopolitik kazanım olarak değerlendiriyor.

Anlaşmaya Almanya ve İspanya destek verirken özellikle Fransa ve Polonya başta olmak üzere bazı ülkeler ile Avrupa genelindeki çiftçi örgütleri karşı çıkıyor. AP de MERCOSUR ile imzalanan ticaret anlaşmasına sıcak yaklaşmamış, bu konuda Avrupa Adalet Divanında hukuki süreç başlatmıştı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB ve MERCOSUR Ticaret Anlaşması Uygulamaya Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 23:29:23. #7.12#
SON DAKİKA: AB ve MERCOSUR Ticaret Anlaşması Uygulamaya Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.