AB'ye İhracata Yeni Elektronik Sistem - Son Dakika
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AB'ye İhracata Yeni Elektronik Sistem

06.07.2026 22:31
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Ticaret Bakanlığı, AB'ye ihracatta elektronik A.TR belgesi sistemini devreye aldı.

Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi (BGB) kapsamında Avrupa Birliği'ne (AB) ihracatta elektronik A.TR dolaşım belgesi sisteminin, Ticaret Bakanlığından operatör yetkisi alan hızlı kargo firmaları ile posta idaresinin kullanımına sunulduğu bildirildi.

Ticaret Bakanlığının NSosyal hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, AB'de e-ticaret alanında "de minimis" (düşük değerli gönderi gümrük muafiyeti) uygulamasının 1 Temmuz'da sona erdiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Gümrük Birliği'nin yasal çerçevesinin korunmasını teminen ülkemiz ve AB arasında e-ticaret alanında ikili ve tercihli bir mekanizmanın tesis edilmesine yönelik çalışmalarla BGB kapsamında, AB'ye ihraç edilen ve kıymeti 150 avroyu aşmayan eşya için e-ticaret iş modeline uygun kolaylaştırılmış bir A.TR dolaşım belgesinin, BGB veri alanları uyarınca otomatik olarak oluşturulmasına yönelik bir sistem devreye alındı ve Bakanlığımızdan operatör yetkisi alan hızlı kargo firmaları ile posta idaresinin kullanımına sunuldu."

Belgeyi talep eden ihracatçılara ait BGB kapsamı taşıma senetleri için elektronik A.TR belgesi düzenlenmesine yönelik kılavuz hazırlandığı da aktarılan açıklamada, ilgili kılavuzda, operatör hızlı kargo firmaları ile posta idaresinin sistemi nasıl kullanacağı, iş akışları, beyan oluşturulurken dikkat edilmesi gereken hususlar ve düzenlenen belgelerin doğrulama, sorgulama ve görüntülenmesine ilişkin bağlantı linklerinin yer aldığı bildirildi.

Söz konusu kılavuza "https://ticaret.gov.tr/duyurular" internet adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Teknoloji, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB'ye İhracata Yeni Elektronik Sistem - Son Dakika

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