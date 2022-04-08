AB, Yunanistan'a 3,6 milyar avroluk destek verdi - Son Dakika
Üye Girişi

AB, Yunanistan'a 3,6 milyar avroluk destek verdi

08.04.2022 19:13
AB, Yunanistan'a 3,6 milyar avroluk destek verdi

Yunanistan'ın, Avrupa Birliğinden (AB) 3,6 milyar avroluk yeni destek aldığı bildirildi.

Yunanistan'ın, Avrupa Birliğinden (AB) 3,6 milyar avroluk yeni destek aldığı bildirildi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, telekonferans aracılığıyla görüştü. Görüşmede, Ukrayna'da yaşanan savaş ve enerji piyasasındaki fiyat artışları ele alındı.

Dombrovskis, "Yunanistan, kendisine verilen ilk hedeflerin tamamını yerine getirdi ve Toparlanma ve Dayanıklılık Fonu çerçevesinde 3,6 milyar avroluk ilk ödemeyi alıyor." diye konuştu.

Miçotakis ise Ukrayna'daki savaşın ardından fiyatlarda yaşanan artışa dikkati çekerek, "Avrupa ülkelerindeki hiçbir ulusal bütçe, maalesef Rusya'nın işgalinin ardından enerji piyasasında oluşan patlamanın ağırlığını kaldıramaz." dedi.

AB ülkelerinin üretken dokusunun güçlendirilmesi için AB tarafından önlem alınması gerektiğini belirten Miçotakis, "Salgın sonrası dünya çapında yaşanan fiyat artışları tarafından kuşatılan Avrupalı vatandaşların güçlendirilmesi için de tedbir alınmalı." ifadesini kullandı.???????

Martta TÜFE'de son 27 yılın en yüksek artışı yaşandı

Yunanistan İstatistik Kurumunun verilerine göre, marttaki Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), 2021'in aynı ayına oranla yüzde 8,9 artarak son 27 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Mart ayı Tüketici Fiyat Endeksinin şubata oranla artışı ise yüzde 2,7 oldu.

YORUMLAR
500
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen Ukrayna'da AB Komisyonu Başkanı von der Leyen Ukrayna'da Avrupa Komisyonu Enerji Direktörü Pinho: 'Enerji güvenliği konusunda gereken dersi aldık' Avrupa Komisyonu Enerji Direktörü Pinho: 'Enerji güvenliği konusunda gereken dersi aldık'

Avrupa Birliği, Yunanistan, Ukrayna, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB, Yunanistan'a 3,6 milyar avroluk destek verdi - Son Dakika


Son Dakika
19:12 Türkiye'den Ukrayna'ya çağrı: Yıkıcı savaşa son verilmesi çağrımızı kuvvetle yineliyoruz
19:06 Kerem Aktürkoğlu, derbide oynayacak mı? İşte son durum
18:55 Öğrenci evine konuk olan AK Partili Mahir Ünal: Menemenin içine sucuk katmışlar, az önce şikayet etmiyorlar mıydı?
18:26 Bakan Dönmez'den mesaj: Doğu Akdeniz için sürprizlerimiz olacak
18:21 Rezan Epözdemir açıkladı! Galatasaray'da seçim iptal mi oluyor?
18:03 Acun Ilıcalı'dan Hull City taraftarlarına jest yapıyor!
17:34 Rusya'dan sivillerin bulunduğu tren garı saldırısıyla ilgili açıklama geldi: Saldırıyı Ukrayna gerçekleştirdi
17:32 Futbolu değiştirecek kural! Basketboldaki kural futbola uygulanacak mı?
17:07 Ukrayna'daki tren garı saldırısında 4'ü çocuk 39 ölü var! Doktorlar yetişemiyor
16:22 İstanbul Valiliği'nden Galatasaray'a dava
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 19:21:20. #1.12#
SON DAKİKA: AB, Yunanistan'a 3,6 milyar avroluk destek verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement