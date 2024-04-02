AB, Yunanistan'da yenilenebilir enerji projelerine 1 milyar avro destek sağlayacak

DSİ, Çanakkale'ye 21 yılda 28 milyar liralık 128 tesis inşa etti

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, son 21 yılda Çanakkale'ye 28 milyar 774 milyon lira değerinde 128 tesis inşa ettiklerini bildirdi. DSİ'nin kurumsal altyapısı, tecrübeli personeli ve güçlü makine parkıyla, ülkenin dört bir yanında, milletin refah düzeyini artıran su yapılarını inşa ederek vatandaşların hizmetine sunma sorumluluğunu yerine getirdiğini belirtti. Çanakkale'de inşa edilen 29 sulama tesisi ile 492 Bin 670 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtıklarını ve 20 baraj ile 9 gölet inşa ederek 468 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştıklarını ifade eden Balta, şu anda devam eden 7 baraj ve 2 göletin tamamlanmasıyla 24 bin 790 dekar tarımsal araziyi daha sulama suyuna kavuşturmayı hedeflediklerini kaydetti.