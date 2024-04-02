AB, Yunanistan'da yenilenebilir enerji projelerine 1 milyar avro destek sağlayacak

Avrupa Birliği (AB), Yunanistan'da, yenilenebilir enerji üretimine ve depolanmasına yönelik 2 proje için 1 milyar avroluk kamu desteği sağlanmasına onay verdi.
AB Komisyonu, Yunanistan'da yenilenebilir enerji üretimi ve depolanmasına ilişkin 2 proje desteğinin onaylandığını açıkladı.
Açıklamada, desteklenecek Faethon projesi kapsamında 252 megavatsaat kapasiteli 2 fotovoltaik ünite, entegre erimiş tuz depolama üniteleri ve trafo merkezi inşa edileceği, bu projeyle elektrik üretiminin sağlanacağı ve ihtiyaç fazlası enerjinin depolanacağı belirtildi.
Entegre lityum iyon pil enerji depolama sistemine sahip 309 megavatsaatlik bir fotovoltaik ünitenin inşasını içeren Seli projesiyle de elektrik üretimi ve şebeke istikrarının optimize edilmesinin amaçlandığı bildirildi.
Açıklamada, 2 proje inşaatının da 2025 yılının ortalarında tamamlanmasının planlandığı belirtilerek, desteğin 20 yıl boyunca fark sözleşmeleriyle verileceğine işaret edildi.
Söz konusu projelerin Yunanistan'ın iklim ve enerji hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunacağı kaydedildi.
AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonunun görev alanına giriyor. Üye ülkeler, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.
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