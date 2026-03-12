ABD, 16 Ekonominin İmalat Sektörünü Soruşturacak - Son Dakika
ABD, 16 Ekonominin İmalat Sektörünü Soruşturacak

12.03.2026 03:11
ABD, aşırı kapasite ve üretimle ilgili 16 ekonomiyi sorgulamak için Ticaret Yasası'nı devreye aldı.

ABD yönetimi, Çin, Avrupa Birliği (AB), Meksika ve Hindistan'ın da aralarında bulunduğu 16 ekonominin imalat sektöründe yapısal aşırı kapasite ve üretime ilişkin politika ve uygulamalarına yönelik 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü kapsamında soruşturma başlattı.

ABD Ticaret Temsilciliğinden (USTR) yapılan açıklamada, soruşturmayla söz konusu ekonomilerin politika ve uygulamalarının ABD'nin ticaretini olumsuz etkileyip etkilemediğinin değerlendirileceği belirtildi.

Açıklamada, Çin, AB, Singapur, İsviçre, Norveç, Endonezya, Malezya, Kamboçya, Tayland, Güney Kore, Vietnam, Tayvan, Bangladeş, Meksika, Japonya ve Hindistan'ın 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü uyarınca başlatılan soruşturma kapsamında olduğu ifade edildi.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, konuya ilişkin açıklamasında, soruşturmanın imalat sektöründeki aşırı kapasite ve üretimle ilgili çeşitli haksız ticaret uygulamalarını ortaya çıkarmasını beklediklerini belirtti.

Soruşturma sürecinin kamuya açık ve şeffaf olacağını ifade eden Greer, bu kapsamda yazılı görüşlerin alınacağını ve kamuya açık oturumlar düzenleneceğini bildirdi.

Greer, bu süreçte soruşturmaya tabi olan ticaret ortaklarıyla istişarelerde de bulunulacağını belirterek, USTR'nin değerlendirmesinin ardından ABD yönetiminin gerekli görmesi halinde gümrük tarifeleri veya diğer önlemlerin gündeme gelebileceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Son Dakika

