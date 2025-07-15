ABD Bankacılık Karları: JPMorgan Düşerken Diğerleri Yükseliyor - Son Dakika
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Ekonomi

ABD Bankacılık Karları: JPMorgan Düşerken Diğerleri Yükseliyor

15.07.2025 16:24
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JPMorgan'ın karı %17 azalırken, Wells Fargo ve Citigroup'un karları %12 ve %25 arttı.

NEW ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase'in net karı bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre düşerken, Wells Fargo ve Citigroup'un karları arttı.

ABD'li yatırım bankalarından JPMorgan Chase, Wells Fargo ve Citi, 2025'in ikinci çeyreğine ait bilançolarını açıkladı.

JPMorgan Chase'den yapılan açıklamaya göre, Bankanın geliri yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 azalışla 44,9 milyar dolara indi. Banka, 2024'ün ikinci çeyreğinde 50,2 milyar dolar gelir elde etmişti.

Bankanın bu yılın ikinci çeyreğindeki net karı da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17 azalarak 14,9 milyar dolara düştü. JPMorgan Chase, 2024'ün ikinci çeyreğinde 18,2 milyar dolarlık net kar açıklamıştı.

Kurumun hisse başına karı da ikinci çeyrekte 5,24 dolara geriledi. Bankanın hisse başına karı, geçen yılın aynı döneminde 6,12 dolar seviyesindeydi.

"Önemli riskler devam ediyor"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen JPMorgan Chase Üst Yöneticisi Jamie Dimon, ABD ekonomisinin bu çeyrekte dirençli kalmaya devam ettiğini vurguladı.

Vergi reformunun sonuçlandırılması ve potansiyel deregülasyonun ekonomik görünüm açısından olumlu olduğuna işaret eden Dimon, "Gümrük vergileri ve ticari belirsizlik, kötüleşen jeopolitik koşullar, yüksek mali açıklar ve yükselen varlık fiyatları gibi önemli riskler devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Dimon, en iyisini umduklarını ancak Bankayı çok çeşitli senaryolara hazırladıklarını bildirdi.

Wells Fargo'nun net karı arttı

Wells Fargo'dan yapılan açıklamaya göre, kurumun geliri yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 artışla 20,8 milyar dolara ulaştı. Banka, geçen yıl ikinci çeyrekte 20,7 milyar dolar gelir elde etmişti.

Bankanın yılın ikinci çeyreğindeki net karı ise 2024'ün aynı çeyreğine kıyasla yaklaşık yüzde 12 artışla 5,5 milyar dolara çıktı. Banka, geçen yılın ikinci çeyreğinde 4,9 milyar dolar kar elde etmişti.

Kurumun hisse başına karı, yılın ikinci çeyreğinde 1,6 dolara çıktı. Bankanın hisse başına karı, 2024'ün aynı döneminde 1,33 dolar seviyesindeydi.

Citigroup'un karı yüzde 25 yükseldi

Citigroup'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın net karı bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25 artarak 4 milyar dolara çıktı. Banka, geçen yılın ikinci çeyreğinde 3,2 milyar dolar net kar elde etmişti.

Kurumun hisse başına karı da bu yılın ikinci çeyreğinde 1,96 dolar olarak kaydedildi. Citigroup'un hisse başına karı geçen yılın aynı döneminde 1,52 dolar olmuştu.

Bankanın bu yılın ikinci çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 21,7 milyar dolara ulaştı. Citigroup, geçen yılın aynı döneminde gelirinin 20 milyar dolar olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

Wells Fargo, Citigroup, Ekonomi, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Bankacılık Karları: JPMorgan Düşerken Diğerleri Yükseliyor - Son Dakika

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