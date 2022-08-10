ABD Başkanı Biden: "Enflasyonun yatışmaya başlayabileceğine dair bazı işaretler görüyoruz" - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden: "Enflasyonun yatışmaya başlayabileceğine dair bazı işaretler görüyoruz"

10.08.2022 18:12
ABD Başkanı Biden: "Enflasyonun yatışmaya başlayabileceğine dair bazı işaretler görüyoruz"

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede enflasyonun yatışmaya başlayabileceğine dair bazı işaretler gördüklerini belirterek, "Önümüzdeki aylarda biraz daha ters rüzgarlarla karşı karşıya kalabiliriz. İşimiz daha bitmedi.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede enflasyonun yatışmaya başlayabileceğine dair bazı işaretler gördüklerini belirterek, "Önümüzdeki aylarda biraz daha ters rüzgarlarla karşı karşıya kalabiliriz. İşimiz daha bitmedi." dedi.

Biden, temmuz ayı enflasyon verisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Enflasyonun temmuzda değişim göstermediğini belirten Biden, geçen ay bazı enflasyon kalemlerinin fiyatları artarken, bazılarının fiyatlarının aynı oranda düştüğünü aktardı.

Biden, insanların hala enflasyon nedeniyle acı çektiğini ifade ederek, "Enflasyonun yatışmaya başlayabileceğine dair bazı işaretler görüyoruz." dedi.

Avrupa'daki savaş, Asya'da salgınla ilgili aksamalar ve tedarik zinciri bozulmaları gibi küresel zorluklara işaret eden Biden, "Önümüzdeki aylarda biraz daha ters rüzgarlarla karşı karşıya kalabiliriz. İşimiz daha bitmedi." diye konuştu.

Biden, hala yapacak işleri olduğunu belirterek, Enflasyonu Düşürme Yasası'nın bir an önce geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın bugün açıkladığı verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 8,5 ile beklentilerin altında artış kaydetti.

ABD'de temmuz ayında yavaşlama gösteren enflasyon, haziranda yüzde 9,1 ile 41 yılın zirvesine çıkmıştı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD Başkanı Biden: 'Enflasyonun yatışmaya başlayabileceğine dair bazı işaretler görüyoruz' - Son Dakika

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