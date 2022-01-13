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ABD bütçesi geçen ay 21,3 milyar dolar açık verdi - Son Dakika

ABD bütçesi geçen ay 21,3 milyar dolar açık verdi

13.01.2022 00:00
ABD bütçesi geçen ay 21,3 milyar dolar açık verdi

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, geçen ay bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 85,2 azalarak 21,3 milyar dolar olarak kayda geçti.

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, geçen ay bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 85,2 azalarak 21,3 milyar dolar olarak kayda geçti.

ABD Hazine Bakanlığı, Aralık 2021 dönemine ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2021'de başlayan ve 30 Eylül 2022'de sona erecek 2022 mali yılının aralık ayında federal hükümetin bütçe açığı 21,3 milyar dolar olarak hesaplandı.

Federal hükümet, geçen mali yılın aynı ayında ise 143,6 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı aralıkta yıllık yaklaşık yüzde 85,2 azaldı.

Piyasa beklentisi, bütçenin geçen ay 25 milyar dolar açık vermesi yönündeydi.

Hükümetin gelirleri aralıkta yıllık yüzde 40,6 artarak 486,7 milyar dolara yükselirken, harcamaları yüzde 3,7 artışla 508 milyar dolara çıktı.

Ülkede 2022 mali yılının üçüncü ayı olan aralık itibarıyla toplam bütçe açığı 377,7 milyar dolara ulaştı.

Söz konusu açık, bir önceki mali yılın aynı döneminde 572,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın ilk 3 ayındaki harcamalar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 3,8 artarak 1,4 trilyon dolara yükselirken, gelirler yüzde 30,9 artışla 1,1 trilyon dolara çıktı.

ABD'nin bütçe açığı, 2021 mali yılında toplam 2,8 trilyon dolar olarak hesaplanmıştı ve federal hükümet yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle 2020'deki 3,1 trilyon dolarlık açığın ardından ikinci en büyük bütçe açığını vermişti.

Analistler, artan istihdamla birlikte gelir vergisinden sağlanan gelirin arttığını ve ABD'de federal hükümetin son 2 yıldaki en düşük aylık bütçe açığını verdiğini belirtti.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ABD bütçesi geçen ay 21,3 milyar dolar açık verdi - Son Dakika
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