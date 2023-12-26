ABD, Çin\'den ithal edilen ürünlere gümrük vergisi muafiyetlerini uzattı

ABD yönetimi, Çin'den ithal edilen 352 ürün kalemi ve Kovid-19 ile ilgili 77 ürün kategorisine yönelik gümrük vergisi muafiyetlerinin 31 Mayıs 2024'e kadar uzatıldığını duyurdu.

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde uygulanan gümrük vergilerinden muaf tutulan ancak muafiyet süresi 31 Aralık'ta dolacak bazı ürünlere yeniden istisna getirdi.

USTR'den yapılan açıklamada, Çin'den ithal edilen 352 ürün kalemi ve Kovid-19 ile ilgili 77 ürün kategorisine yönelik gümrük vergisi muafiyetlerinin 31 Mayıs 2024'e kadar uzatılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Söz konusu tarifelerden muaf tutulan ürün kalemleri arasında elektrik motorları, bazı araba parçaları, kimyasallar ve diğer tüketim malları yer alıyor. Yüz maskeleri, eldivenler ve el dezenfektanları gibi Kovid-19 salgınıyla ilgili tıbbi ürünler de tarifelerden muaf tutulan ürün kategorileri arasında bulunuyor.

ABD'de önceki Başkan Donald Trump döneminde, Pekin yönetiminin rekabete aykırı sanayi teşvik politikaları öne sürülerek, 2018'de Çin'den ithal edilen bazı ürünlere ilave gümrük tarifesi uygulanmasına karar verilmişti.