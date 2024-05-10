ABD, Çin menşeli temiz enerji ürünlerine vergileri artırmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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Ekonomi

ABD, Çin menşeli temiz enerji ürünlerine vergileri artırmaya hazırlanıyor

ABD, Çin menşeli temiz enerji ürünlerine vergileri artırmaya hazırlanıyor

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, gelecek hafta Çin menşeli temiz enerji ürünlerine yönelik gümrük vergilerini artırmaya hazırlanıyor. Elektrikli araçlara uygulanan vergilerin yaklaşık 4 katına çıkarılması planlanıyor. Çin'in temiz enerji ürünlerinin ihracatının artması, Washington'da endişe yaratmış durumda. Tarifelerin, Çin menşeli kritik mineralleri, güneş enerjisi ürünleri ve bataryaları etkileyeceği belirtiliyor. ABD yetkilileri, özellikle elektrikli araçlara odaklanarak tarife oranını yüzde 25'ten yaklaşık yüzde 100'e çıkarmayı planlıyor.

10.05.2024 19:19
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ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, gelecek hafta Çin menşeli temiz enerji ürünlerine yönelik gümrük vergilerini artırmaya hazırlandığı ve elektrikli araçlara uygulanan vergileri yaklaşık 4 katına çıkaracağı bildirildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Çin'in temiz enerji ürünlerinin ihracatını artırdığına dair işaretler Washington'da endişeye neden oldu.

Biden yönetiminin önümüzdeki günlerde Çin'den ithal edilen temiz enerji ürünlerine yönelik gümrük vergilerini artırmaya hazırlandığı ve Çin menşeli elektrikli araçlara uygulanan verginin yaklaşık 4 katına çıkarılacağı kaydedildi.

14 Mayıs'ta açıklanması beklenen tarifelerin, Çin menşeli kritik mineralleri, güneş enerjisi ürünleri ile bataryaları etkileyeceği belirtildi.

ABD'li yetkililerin özellikle elektrikli araçlara odaklandığı ve tarife oranını yüzde 25'ten yaklaşık yüzde 100'e çıkarmalarının beklendiği ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD, Çin menşeli temiz enerji ürünlerine vergileri artırmaya hazırlanıyor - Son Dakika

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