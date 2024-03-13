ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 6,84'e gerilerken, mortgage başvuruları yüzde 7,1'lik artış kaydetti.
Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 8 Mart ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.
Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 7,1 arttı.
Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 5 ve yeniden finansman başvuruları yüzde 12'lik artış kaydetti.
Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise geçen hafta yüzde 7,02'den yüzde 6,84'e geriledi.
Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,66'dan yüzde 6,37'ye indi.
MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Başekonomisti Mike Fratantoni, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ekonomik verilerin daha zayıf hizmet sektörü ile daha az güçlü iş piyasasına işaret etmesiyle mortgage faiz oranlarının geçen hafta yüzde 7'nin altına düştüğünü belirtti.
Fratantoni, konut satın almaya yönelik başvuruların geçen hafta artmasına karşın yıllık bazda yüzde 11 azaldığını da kaydetti.
Son Dakika › Ekonomi › ABD'de 30 Yıl Vadeli Mortgage Faiz Oranı Gerilerken Başvurular Arttı - Son Dakika
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, yönetimde kadın oranının artırılmasını ivmelendirmek amacıyla, kendi üyelerinden başlayarak iş dünyasını harekete geçirmek üzere çağrıda bulunduklarını belirtti. Türkiye'deki iş dünyası temsilcileri olarak yönetim kurullarında kadın temsilinin artırılması için bu alandaki ilerlemeyi artık hızlandırmak istiyoruz ve iş dünyasını harekete geçmeye davet ediyoruz.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, başlattığı ata tohumları projesi ile yıllık 3 milyon fide üretim kapasitesini 10 milyon fideye çıkarmayı planlıyor. Aydın halkıyla buluşturulan 27 milyon fide ve yüzbinlerce tohumla projenin başarısı gözler önüne serildi.
Uşak'ta Tarım ve Orman Bakanlığı ve İl Özel İdaresi işbirliğinde gerçekleştirilen 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi ve Aile Çiftçiliğinin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında çiftçilere tohum, fide, arı ve arıcılık malzemeleri dağıtıldı. Toplam bin 725 çiftçinin yararlandığı projede, 35 bin 210 dekar alanda 13 milyon TL maliyet oluştuğu belirtildi. Dağıtım törenine Uşak Valisi Turan Ergün, Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir, kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bingöl'e ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak bir süt tesisini ziyaret eden heyet, ardından valilik binasına geçti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Şimşek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Çorum'un İskilip ilçesinde, İskilip Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayvancılığın gelişimine katkı sağlamak amacıyla Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Suluğu Projesi hayata geçirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı destekli projede, 85 üreticiye toplamda 530 şamandıralı hayvan suluğu dağıtıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, İskilip ilçesinin Çorum'un hayvan varlığının önemli bir kısmını barındırdığını belirtti.
Çorum'un Osmancık ilçesinde bulunan Oto Sanayi Sitesi'nin yolları sıcak asfaltla kaplanmaya başlandı. Oto Sanayi Sitesi, D100 kara yoluna da hizmet verdiği için önemli bir ticari alan olarak değerlendiriliyor. Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, sıcak asfalt serim çalışmalarını inceleyerek, Oto Sanayi Sitesi'nin bölgenin en iyi sanayi sitesi haline geleceğini belirtti. Oto Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Ali Osman Eker ise belediyenin verdikleri hizmetler için teşekkür etti.
Hatay Orman Bölge Müdürü Ali Özdemir, geçen sene yanan 663 hektarlık ormana 6 ton kızılçam tohumu ektiklerini söyledi. Özdemir, yangınla mücadele konusunda ekipman ve organizasyonlarının güçlendiğini belirtti. Hatay'da son 5 yılda çıkan orman yangınlarının büyük sebebinin bahçe temizliği olduğunu tespit ettiklerini aktaran Özdemir, yanan sahaların yeniden ağaçlandırılmasını sağladıklarını ve önümüzdeki dönemlerde boş kalan yerlere de gelir getirici türler dikmeyi düşündüklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sütaş Bingöl Entegre Tesisleri ve Bingöl Valiliği'ni ziyaret etti. Yapılan ziyaretlerde, tesiste yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı ve Vali Ahmet Hamdi Usta tarafından karşılandı.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Niğde'de düzenlediği mitingde terörle mücadelede kararlı olduklarını belirterek, terörün tüm unsurlarına karşı mücadele edeceklerini ve temizlemeden terörün bitmeyeceğini söyledi. Destici ayrıca, İsrail'in Türk ve Müslümanlara zulmettiğini ve Gazze'de masum insanların öldürüldüğünü vurguladı. Ayrıca, BBP lideri emekli maaşlarının artırılması ve bayram ikramiyelerinin yükseltilmesi teklifinde bulundu.
Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi olan pide, Yenişehir'de 300 gramı 10 liradan satışa sunuldu. Diğer ürünlerin de uygun ve kaliteli satışıyla dikkat çeken Yenişehir Belediyesi, vatandaşların memnuniyetini kazandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?