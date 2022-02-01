ABD'de açık iş sayısı Aralık 2021'de beklenmedik artış gösterdi

ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, geçen yıl aralıkta 10 milyon 925 bine yükselerek piyasa beklentilerinin aksine artış kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, Aralık 2021 dönemine ait JOLTS Açık İş Sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla150 bin artarak 10 milyon 925 bine çıktı.

Bu dönemde beklenmedik artış gösteren açık iş sayısının 10 milyon 300 bin olması öngörülüyordu. Açık iş sayısı, geçen yıl kasımda 10 milyon 775 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Söz konusu dönemde açık iş sayısının en çok artış gösterdiği sektörler, konaklama ve gıda hizmetleri, bilgi, dayanıksız mal üretimi ile eğitim hizmetleri oldu. Aynı dönemde finans ve sigorta ile toptan ticaret sektörlerinde ise açık iş sayısı azalış kaydetti.

İşe alım sayısı ise Aralık 2021'de 333 bin azalarak 6 milyon 263 bine geriledi. İşe alımların azaldığı sektör profesyonel ve iş hizmetleri oldu.

Ülkede işten çıkarılan ya da işinden ayrılanların sayısı ise geçen yılın son ayında toplamda 5 milyon 900 bine geriledi.

Geçen yıl kasımda ayında rekor seviyeye ulaşan işini bırakanların sayısı ise Aralık 2021'de 161 bin kişi azalarak 4,3 milyona indi.

Analistler, açık iş sayısına ilişkin son verilerin iş verenlerin açık pozisyonları doldurmakta hala güçlük çektiğini gösterdiğini belirtti.