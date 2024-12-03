ABD'de Açık İş Sayısı Beklentileri Geçti - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Açık İş Sayısı Beklentileri Geçti

Ekim'de JOLTS verilerine göre açık iş sayısı 7.744.000'e çıkarak piyasa tahminlerini aştı.

03.12.2024 19:17
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ABD'de JOLTS açık iş sayısı, ekimde 7 milyon 744 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, ekim ayına ilişkin JOLTS açık iş sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, ekimde bir önceki aya kıyasla 372 bin artarak 7 milyon 744 bine yükseldi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen açık iş sayısının bu dönemde 7 milyon 510 bin olacağı öngörülüyordu.

Açık iş sayısına ilişkin eylül ayı verisi 7 milyon 372 bin olarak kaydedilmişti.

Bu dönemde açık iş sayısı, profesyonel ve ticari hizmetler, konaklama ve yiyecek hizmetleri ile bilgi hizmetlerinde artarken, federal hükümette azaldı.

İşe alım sayısı aynı dönemde 269 bin azalarak 5 milyon 313 bine geriledi.

Ülkede istifa ve işten çıkarılma dahil işinden ayrılanların sayısı da bu dönemde 65 bin artışla 5 milyon 261 bine ulaştı.???????

Söz konusu dönemde istifa edenlerin sayısı 228 bin artışla 3 milyon 326 bine çıkarak 5 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

Kaynak: AA

Çalışma Bakanlığı, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Açık İş Sayısı Beklentileri Geçti - Son Dakika

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