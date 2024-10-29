ABD'de Açık İş Sayısı Düşüşte

Ekonomi

NEW ABD'de JOLTS açık iş sayısı, eylülde 7 milyon 443 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayına ilişkin JOLTS açık iş sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, eylülde bir önceki aya kıyasla 418 bin azalarak 7 milyon 443 bine geriledi.

Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerileyen açık iş sayısının bu dönemde 7 milyon 980 bin olacağı öngörülüyordu.

Açık iş sayısına ilişkin ağustos ayı verisi 7 milyon 861 bin olarak kaydedilmişti.

Bu dönemde açık iş sayısı, finans ve sigorta sektörlerinde artarken, sağlık bakımı ve sosyal yardım, eğitim hariç eyalet ve yerel yönetimler ile federal hükümette azaldı.

İşe alım sayısı aynı dönemde 123 bin artarak 5 milyon 558 bine yükseldi.

Ülkede istifa ve işten çıkarılma dahil işinden ayrılanların sayısı da söz konusu dönemde 28 bin artışla 5 milyon 196 bine ulaştı.???????