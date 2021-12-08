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ABD'de açık iş sayısı ekimde beklentileri aştı - Son Dakika

ABD'de açık iş sayısı ekimde beklentileri aştı

08.12.2021 18:42
ABD'de açık iş sayısı ekimde beklentileri aştı

ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, ekimde 11 milyon 33 bine yükselerek piyasa beklentilerini geride bıraktı.

ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, ekimde 11 milyon 33 bine yükselerek piyasa beklentilerini geride bıraktı.

ABD Çalışma Bakanlığı, ekim ayına ait JOLTS Açık İş Sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı, ekimde bir önceki aya kıyasla 431 bin artarak 11 milyon 33 bine çıktı. Bu dönemde beklentileri geride bırakan açık iş sayısının 10 milyon 369 bin olması öngörülüyordu. Açık iş sayısı, eylülde 10 milyon 602 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Söz konusu dönemde açık iş sayısının en çok artış gösterdiği sektörler, konaklama ve gıda hizmetleri, dayanıksız mal üretimi ile eğitim hizmetleri oldu.

İşe alım sayısı ise ekimde sınırlı bir düşüş göstererek 6 milyon 464 bine geriledi.

İşe alımların azaldığı sektörler, finans ve sigorta oldu. Eğitim hizmetleri ile eyalet ve yerel yönetim eğitimi alanlarında ise işe alımlar artış kaydetti.

Ülkede işten çıkarılan ya da işinden ayrılanların sayısı ise ekimde toplamda 5 milyon 892 bine geriledi.

Eylül ayında rekor seviyeye ulaşan işini bırakanların sayısı ise ekimde 205 bin kişi azalarak 4,2 milyona indi.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çalışma Bakanlığı, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de açık iş sayısı ekimde beklentileri aştı - Son Dakika Ekonomi


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