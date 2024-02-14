ABD\'de Aralık ÜFE %0.2 geriledi

Ekonomi

ABD'de Aralık ayı üretici fiyatları,aylık yüzde 0.1 gerilemesi yönündeki piyasa tahminlerini aşarak yüzde 0.2 geriledi. Çekirdek üretici fiyatları da paralel seyirle yüzde 0.1 oranında gerileme kaydetti. ABD'de Aralık ayı üretici fiyatlarındaki gerileme tahminleri aşarak yüzde 0.2 seviyesinde gerçekleşti. Veri öncesinde piyasa tahminleri fiyatların yüzde 0.1 oranında gerilemesi yönünde ağırlık kazanıyordu. Kasım ayında fiyatlar yüzde 0.1 oranında değer kaybetmişti.

Benzer bir seyir izleyen gıda ve enerjiyi hariç tutan aylık çekirdek üretici fiyatları da, önceki aya göre değişme beklenmemesine karşın, yüzde 0.1 oranında geriledi. Kasım ayında çekirdek üretici fiyatları önceki aya göre değişmemişti.

GIDA, ENERJİ VE TİCARET HARİÇ ÜRETİCİ FİYATLARI ARTTI

Öte yandan aynı ayda gıda, enerji ve ticaret hariç üretici fiyatlarında beklentilere paralel yüzde 0.2 oranında artış kaydedildi. Kasım ayında gıda, enerji ve ticaret hariç üretici fiyatları yüzde 0.1 oranında artmıştı. Gıda, enerji ve ticaret hariç üretici fiyatları Nisan 2020'de eksi 0.80 ile en düşük, Ocak 2021'de ise yüzde 1 ile en yüksek seviyeyi görtmüştü.