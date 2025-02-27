ABD'de Bekleyen Konut Satışları Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de Bekleyen Konut Satışları Düştü

Ocakta bekleyen konut satışları, yüzde 4,6 azalarak 70,6 değerine indi. Yıllık düşüş yüzde 5,2.

27.02.2025 19:22
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ABD'de bekleyen konut satışları, ocakta yüzde 4,6 ile beklentilerin üzerinde azalış kaydetti.

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), ocak ayına ilişkin bekleyen konut satışları endeksini açıkladı.

Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 4,6 azalarak 70,6 değerine indi.

Piyasa beklentisi, bekleyen konut satışlarının bu dönemde yüzde 0,9 azalması yönündeydi.

Sözleşme imzalamalarına dayalı konut satışlarının ileriye dönük bir göstergesi olan bekleyen konut satışları endeksi, Aralık 2024'te aylık yüzde 4,1 azalışla 74 olarak kaydedilmişti.

Bekleyen konut satışları, ocakta yıllık bazda da yüzde 5,2 azaldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, yüksek konut fiyatları ve mortgage (konut kredisi) faiz oranlarının satın alınabilirliği zorlaştırdığını belirtti.

Yun, gelir artışı, artan istihdam ve daha fazla konut stoku seçeneği göz önüne alındığında, mortgage faiz oranlarındaki hafif bir düşüşün bile alıcı ilgisini canlandırabileceğini ifade etti.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Bekleyen Konut Satışları Düştü - Son Dakika

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