ABD'de Bekleyen Konut Satışları Martta Arttı

Ekonomi

NEW ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, martta yüzde 3,4 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti.

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), mart ayına ilişkin bekleyen konut satışları endeksini açıkladı. Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi martta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,4 artarak 78,2'ye çıktı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydeden bekleyen konut satışlarının bu dönemde yüzde 0,3 artması öngörülüyordu.

Sözleşme imzalamalarına dayalı konut satışlarının ileriye dönük bir göstergesi olan bekleyen konut satışları endeksi, şubatta aylık yüzde 1,6 artışla 75,6'ya yükselmişti.

Bekleyen konut satışları, martta yıllık bazda da yüzde 0,1 arttı.

İkinci el konut satışlarının bu yıl yüzde 9 artacağı öngörüldü

NAR çeyreklik ekonomik görünüm raporunu da yayımladı. Raporda, ikinci el konut satışlarının 2024'te yıllık bazda yüzde 9 artışla 4,46 milyona ve 2025'te yüzde 13,2 artarak 5,05 milyona çıkacağı tahmin edildi.

Yapımına başlanan konut sayısının da bu yıl yüzde 1,2 artışla 1,43 milyona ve gelecek yıl yüzde 4,9 yükselişle 1,5 milyona yükseleceği öngörüldü.

Yıllık ortalama konut fiyatının 2024'te yüzde 1,8 artarak 396 bin 800 dolara, 2025'te yüzde 1,8 artarak 403 bin 800 dolara ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

"Son bir yılın en yüksek değeri"

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, endeksin mart ayında son bir yılın en iyi değerine ulaştığını ancak hala dar bir aralıkta kaldığını ifade etti.

Endekste anlamlı kazançların yalnızca konut kredisi faiz oranlarının düşmesi ve stokların artmasıyla ortaya çıkacağını vurgulayan Yun, gelecek iki yıl içinde konut fiyatlarının kabaca tüketici fiyatları enflasyonu ve ücret artışına paralel olarak artmasının beklendiğini kaydetti.