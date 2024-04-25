ABD'de Bekleyen Konut Satışları Martta Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ABD'de Bekleyen Konut Satışları Martta Arttı

ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, martta yüzde 3,4 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti. Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), mart ayına ilişkin bekleyen konut satışları endeksini açıkladı. Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi martta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,4 artarak 78,2'ye çıktı. Piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydeden bekleyen konut satışlarının bu dönemde yüzde 0,3 artması öngörülüyordu.

25.04.2024 18:02  Güncelleme: 18:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, martta yüzde 3,4 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti.

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), mart ayına ilişkin bekleyen konut satışları endeksini açıkladı. Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi martta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,4 artarak 78,2'ye çıktı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydeden bekleyen konut satışlarının bu dönemde yüzde 0,3 artması öngörülüyordu.

Sözleşme imzalamalarına dayalı konut satışlarının ileriye dönük bir göstergesi olan bekleyen konut satışları endeksi, şubatta aylık yüzde 1,6 artışla 75,6'ya yükselmişti.

Bekleyen konut satışları, martta yıllık bazda da yüzde 0,1 arttı.

İkinci el konut satışlarının bu yıl yüzde 9 artacağı öngörüldü

NAR çeyreklik ekonomik görünüm raporunu da yayımladı. Raporda, ikinci el konut satışlarının 2024'te yıllık bazda yüzde 9 artışla 4,46 milyona ve 2025'te yüzde 13,2 artarak 5,05 milyona çıkacağı tahmin edildi.

Yapımına başlanan konut sayısının da bu yıl yüzde 1,2 artışla 1,43 milyona ve gelecek yıl yüzde 4,9 yükselişle 1,5 milyona yükseleceği öngörüldü.

Yıllık ortalama konut fiyatının 2024'te yüzde 1,8 artarak 396 bin 800 dolara, 2025'te yüzde 1,8 artarak 403 bin 800 dolara ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

"Son bir yılın en yüksek değeri"

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, endeksin mart ayında son bir yılın en iyi değerine ulaştığını ancak hala dar bir aralıkta kaldığını ifade etti.

Endekste anlamlı kazançların yalnızca konut kredisi faiz oranlarının düşmesi ve stokların artmasıyla ortaya çıkacağını vurgulayan Yun, gelecek iki yıl içinde konut fiyatlarının kabaca tüketici fiyatları enflasyonu ve ücret artışına paralel olarak artmasının beklendiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Nar, Emlak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Bekleyen Konut Satışları Martta Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:36 Mahkemede Banu Parlak’la yüzleşen Dilan Polat, hakimin kararını duyunca sinir krizi geçirdi Mahkemede Banu Parlak'la yüzleşen Dilan Polat, hakimin kararını duyunca sinir krizi geçirdi
17:33 Fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında yeni düzenlemeler kapıda Cezası 10 katına çıkıyor Fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında yeni düzenlemeler kapıda! Cezası 10 katına çıkıyor
17:11 MHP’li meclis üyesi, partisinin il ve ilçe başkanından şikayetçi oldu: Can güvenliğim yok MHP'li meclis üyesi, partisinin il ve ilçe başkanından şikayetçi oldu: Can güvenliğim yok
14:59 CHP’den Kılıçdaroğlu’nun ’’Saray’’ paylaşımına yanıt var CHP'den Kılıçdaroğlu'nun ''Saray'' paylaşımına yanıt var
13:58 Merkez Bankası politika faizini yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı
18:59 Konya’nın Doğanhisar ilçesinde, Yeniden Refahlı belediye başkanı partisinden istifa etti Konya'nın Doğanhisar ilçesinde, Yeniden Refahlı belediye başkanı partisinden istifa etti
18:20 Galatasaray’ın Adana Demirspor maçı kamp kadrosu belli oldu Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı kamp kadrosu belli oldu
17:32 MİT’in sağladığı istihbarat ile Suriye Milli Ordusu, 2 DEAŞ’lıyı yakaladı MİT'in sağladığı istihbarat ile Suriye Milli Ordusu, 2 DEAŞ'lıyı yakaladı
16:59 Arada uçurum var Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin iddia oranları belli oldu Arada uçurum var! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin iddia oranları belli oldu
15:54 Düzce’de yumurta tavuğu dağıtımında uzun kuyruklar oluştu Düzce'de yumurta tavuğu dağıtımında uzun kuyruklar oluştu
15:48 Cuma namazında Atatürk’e hakaret eden kişiye hapis cezası Cuma namazında Atatürk'e hakaret eden kişiye hapis cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 19:17:06. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'de Bekleyen Konut Satışları Martta Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement