ABD'de demir yolu işçilerinin olası grevi ekonomiyi tehdit ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de demir yolu işçilerinin olası grevi ekonomiyi tehdit ediyor

09.09.2022 20:34
ABD'de demir yolu işçilerinin olası grevi ekonomiyi tehdit ediyor

ABD'de demir yolu işçilerinin olası grevinin ülke ekonomisine günde 2 milyar dolara mal olabileceği belirtiliyor.

ABD'de demir yolu işçilerinin olası grevinin ülke ekonomisine günde 2 milyar dolara mal olabileceği belirtiliyor.

Ülkede demir yolu şirketleri ile işçiler arasındaki sözleşme anlaşmazlığı sürerken, Amerikan Demir Yolları Birliği (AAR) demir yollarında yaşanacak olası bir aksamanın ekonomik etkisine ilişkin bir rapor yayımladı.

ABD'de demir yolu taşımacılığının 49 eyalette tarımdan sanayiye bir çok sektöre hizmet ettiği vurgulanan raporda, demir yolu taşımacılığının ülke ekonomisi için vazgeçilmez olduğu kaydedildi.

Raporda, kısa hat, yolcu ve banliyö trenlerine ek olarak günde 7 binden fazla uzun mesafe tren seferinin aksamasının sonuçlarının yıkıcı olacağı aktarıldı.

Demir yollarındaki aksamanın perakende ürünlerinde kıtlığa, iş kayıplarına, fabrika kapanmalarına, tüketiciler ve işletmeler için maliyet artışlarına, kara yolu taşımacılığı ile havadaki karbondioksit miktarının artmasına ve günlük ulaşımda kesintilere neden olabileceğine işaret edilen raporda, demir yolu sevkiyatının durması halinde ekonomideki kaybın günde en az 2 milyar dolar olabileceği bildirildi.

Demir yolu işçileri 16 Eylül'de greve gidebilir

ABD'de demir yolu işçilerinin sözleşme görüşmelerinde anlaşma çıkmaması sonrası işçilerin olası grevi gündeme gelmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, temmuz ayında demir yolu şirketleri ile işçiler arasında devam eden anlaşmazlığın çözülmesine yardımcı olmak amacıyla Başkanlık Acil Durum Kurulu'nun (PEB) oluşturulmasına yönelik bir kararname imzalamıştı.

Söz konusu kurulun, işçiler ile yöneticileri arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için bir yapı sağlayacağı, anlaşmazlığı araştıracağı ve kuruluşundan itibaren 30 gün içinde anlaşmazlığın nasıl çözülmesi gerektiğine ilişkin bir rapor sunacağı belirtilmişti.

Kurulun tavsiyeleri doğrultusunda anlaşmaya varmak için 16 Eylül gece yarısına kadar süreleri olan demir yolu şirketleri ve işçiler, anlaşmaya varamamaları durumunda greve gidebilir.

Sendikalar ve demir yolu şirketleri şimdiye kadar görüşmelere katılan 12 sendikadan 5'i tarafından temsil edilen 21 bin işçiyi kapsayan geçici anlaşmalara vardı. Ancak yaklaşık 90 bin işçiyi temsil eden 7 sendikanın ise henüz sözleşmelerinde anlaşmaya varılamadı.

YORUMLAR
500
ABD'den Libyalı taraflara diyalog ve erken seçim çağrısı ABD'den Libyalı taraflara diyalog ve erken seçim çağrısı ABD Savunma Bakanı Austin: 'NATO müttefiklerimizin yanında olmaya devam edeceğiz' ABD Savunma Bakanı Austin: 'NATO müttefiklerimizin yanında olmaya devam edeceğiz'
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Togo Cumhuriyeti, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de demir yolu işçilerinin olası grevi ekonomiyi tehdit ediyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:22 Selçuk Bayraktar'dan 'borla çalışan İHA' iddialarına yönelik açıklama geldi
19:59 Metrobüs kazası sonrası duraklar tıklım tıklım! Kameralara yansıdı
19:32 Metrobüslerin birbirine girdiği kazadan gelen ilk görüntüler endişelendirdi
19:09 Metrobüsler kafa kafaya girdi! Çok sayıda kişi yaralandı
17:43 Memleket Partisi, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için tarafını seçti: Erdoğan'ın karşısına kim çıkarsa o
17:26 Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yeni gelişme! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
17:22 2. Elizabeth'e tapıyorlar! İngiliz gazete gökyüzündeki bir bulutu İngiltere Kraliçesine benzetti
18:39 Dolar ve euro haftayı kaç liradan kapattı? İşte son durum...
17:11 CHP'li Özgür Özel: Seçim gecesi kutlamaları Taksim'de yapacağız
17:07 En düşük maaş 7 bin 500 TL'ye yaklaştı! Çalışanlar yüzde 65 zam alınca, belediye başkanını davul zurnayla karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 20:35:33. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'de demir yolu işçilerinin olası grevi ekonomiyi tehdit ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement