ABD'de enflasyon rakamları düştü! Gözler FED'den gelecek haberlere çevrildi - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de enflasyon rakamları düştü! Gözler FED'den gelecek haberlere çevrildi

ABD\'de enflasyon rakamları düştü! Gözler FED\'den gelecek haberlere çevrildi

ABD'de açıklanan verilere göre enflasyon yavaşlamaya devam ediyor. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Bu durum dezenflasyon trendinin devam ettiğine işaret ediyor ve Fed'in faiz indirimlerine başlama ihtimalini güçlendiriyor. Verilerin ardından varlık fiyatlarında oynaklık arttı ve piyasalar Fed'in yakın zamanda faiz indirimlerine başlayacağı beklentisiyle tepki gösterdi.

11.07.2024 16:43
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ABD'de açıklanan verilere göre enflasyon yavaşlamaya devam ediyor. Bu durum, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine başlama ihtimalini güçlendiriyor ve varlık fiyatlarında oynaklığı artırıyor. Analistler, dezenflasyon trendinin tekrar rayına girdiğini ve Fed'in faiz indirimlerine yakın zamanda başlayacağına dair beklentilerin arttığını belirtiyor.

ABD'de dezenflasyon trendinin sürdüğüne işaret eden veriler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine başlama ihtimalini güçlendirirken varlık fiyatlarında oynaklık arttı. Ülkede bugün açıklanan veriler, enflasyonun yavaşlamaya devam ettiğini ortaya koydu. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD'DE TÜFE RAKAMLARI BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

TÜFE aylık bazda Mayıs 2020'den bu yana ilk kez düşüş gösterirken, yıllık bazda Haziran 2023'ten bu yana en düşük artışını kaydetti.
Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de haziranda aylık yüzde 0,1 ve yıllık 3,3 artışla piyasa beklentilerinin altında kaldı. Çekirdek enflasyon, yıllık bazda Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.
Analistler, ABD'de tüketici fiyatlarının aylık bazda artış beklentilerinin aksine düşüş göstermesinin ve yıllık enflasyonun 1 yılın en düşük seviyesine gerilemesinin dezenflasyon trendinin tekrar rayına girdiğine dair görüşleri güçlendirdiğini ve Fed'i faiz indirimlerine yakın zamanda başlayacağına dair beklentileri artırdığını belirtti. ABD'de enflasyon verileri sonrasında piyasaların tepkisi dikkati çekti.

ABD'NİN 10 YILLIK TAHVİL FAİZ ORANI DÜŞTÜ

Verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in ilk faiz indirimine eylülde gitme ihtimali yüzde 70 seviyelerinden yüzde 85'e çıktı. Fed'in yakın zamanda faiz indirimlerine başlayabileceğine dair beklentilerin artmasıyla ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 10 baz puan azalışla yüzde 4,18 seviyesine indi. Dolar endeksi verilerin ardından yüzde 0,77 azalışla 103,93 seviyesine gerilerken, avro/dolar paritesi yüzde 0,55 artışla 1,089 seviyesine tırmandı. Dolar/yen paritesi de yüzde 2 azalışla 158,37 seviyesine düştü. Altının ons fiyatı ise yüzde 1,47 artışla 2.414,5 dolardan işlem görürken, mayıs sonundaki rekor seviyesine yaklaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD'de enflasyon rakamları düştü! Gözler FED'den gelecek haberlere çevrildi - Son Dakika

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