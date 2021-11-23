ABD'de düzenleyici kurumlar, 2022'de bankaların kripto para piyasasındaki rolünü netleştirecek

ABD'de düzenleyici kurumların, gelecek yıl bankaların kripto para piyasasında hangi faaliyetlerine yasal olarak izin verileceğine daha fazla açıklık getirmeyi planladığı bildirildi.

ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Mevduat Sigorta Kurumu ve Para Birimi Denetleme Ofisi, kripto varlıklarla ilgili gelecekteki çalışmaların yol haritasını sunan ortak bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, düzenleyici kurumların 2022'de bankalar için ne tür kripto para faaliyetlerine yasal olarak izin verileceği konusunda daha fazla açıklık sağlamayı planladığı ifade edildi.

Gelişmekte olan kripto varlıkların, bankacılık kuruluşları, müşterileri ve genel finansal sistem için potansiyel fırsatlar ve riskler sunduğu belirtilen açıklamada, düzenleyici kurumların, banka sermayesi ve likidite standartlarının kripto varlıklara uygulanmasını da değerlendireceği kaydedildi.