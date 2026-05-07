ABD'de Enflasyon Beklentileri Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'de Enflasyon Beklentileri Artıyor

07.05.2026 19:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi nisan ayında yüzde 3,6'ya yükseldi.

NEW ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi nisanda yüzde 3,6 ile son bir yılın en yüksek seviyesine çıktı.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, nisan ayına ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1200 hanehalkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi geçen ay 0,2 puan arttı.

Yüzde 3,6'ya çıkan kısa vadeli enflasyon beklentisi, Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Tüketicilerin orta vadeli enflasyon beklentisi yüzde 3,1 ve uzun vadeli enflasyon beklentisi yüzde 3 seviyelerinde sabit kaldı.

Bu dönemde medyan kazanç artışı beklentisi 0,3 puan artarak yüzde 2,7'ye yükseldi. İş kaybı beklentileri ise kötüleşti.

Hanehalkı gelirindeki artışa ilişkin beklenti nisanda 0,1 puan azalışla yüzde 2,8'e indi.

Harcamalardaki artışa ilişkin beklenti ise 0,3 puan artışla yüzde 5,4'e ulaşırken, Temmuz 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Benzin fiyatlarında artış beklentisi düştü

Maliyetlere yönelik artış beklentileri nisanda benzin için 4,3 puan düşerek yüzde 5,1'e indi.

Bu dönemde fiyat artışı beklentileri gıda için yüzde 5,2'ye, sağlık hizmetleri için yüzde 9,6'ya ve üniversite eğitimi için yüzde 8,8'e ve kira için yüzde 6'ya geriledi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,9, yıllık bazda yüzde 3,3 artmıştı.

Nisan ayına ilişkin TÜFE verileri 12 Mayıs'ta açıklanacak.???????

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Enflasyon Beklentileri Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmaris’teki orman yangını kontrol altına alındı Marmaris’teki orman yangını kontrol altına alındı
Bakan Kacır tarih verdi: Milli hibrit roketle 2027’de Ay’dayız Bakan Kacır tarih verdi: Milli hibrit roketle 2027’de Ay’dayız
Çorum Valiliği’nden öğrencilerin zehirlendiği iddiasına ilişkin açıklama Çorum Valiliği'nden öğrencilerin zehirlendiği iddiasına ilişkin açıklama
Hakan Safi’nin seçimdeki transfer kozu belli oldu Hedefte o yıldız var Hakan Safi'nin seçimdeki transfer kozu belli oldu! Hedefte o yıldız var
Ereğli’de eski sevgililerin kavgası kanlı bitti Ereğli'de eski sevgililerin kavgası kanlı bitti
Cemal Enginyurt: Burcu Köksal’ı AK Parti’ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar Cemal Enginyurt: Burcu Köksal'ı AK Parti'ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediyorlar

19:16
Okan Buruk imzayı atıyor Kontratının detayları belli oldu
Okan Buruk imzayı atıyor! Kontratının detayları belli oldu
18:54
Trabzonspor, Ukraynalı futbolcu Arseniy Batagov’un dış menisküs ameliyat olduğunu duyurdu.
Trabzonspor, Ukraynalı futbolcu Arseniy Batagov'un dış menisküs ameliyat olduğunu duyurdu.
18:18
CHP’den AK Parti’ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal’a sert uyarı: Sokağa çıkamaz
CHP'den AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'a sert uyarı: Sokağa çıkamaz
17:58
Ankara kulisleri kaynıyor: Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği tarih belli oldu
Ankara kulisleri kaynıyor: Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği tarih belli oldu
17:33
Fenerbahçe’de Nene için yolun sonu
Fenerbahçe'de Nene için yolun sonu
16:59
İBB davasında İmamoğlu ağlamaktan konuşamadı
İBB davasında İmamoğlu ağlamaktan konuşamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 19:21:43. #.0.4#
SON DAKİKA: ABD'de Enflasyon Beklentileri Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.