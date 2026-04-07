ABD'de Enflasyon Beklentileri Yükseldi - Son Dakika
ABD'de Enflasyon Beklentileri Yükseldi

07.04.2026 19:09
Mart ayında kısa vadeli enflasyon beklentisi %3,4'e çıktı, benzin fiyatları 4 yılın zirvesine ulaştı.

NEW ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi martta yüzde 3,4'e çıktı.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, mart ayına ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1200 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi geçen ay 0,4 puan artarak yüzde 3,4'e çıktı.

Tüketicilerin orta vadeli enflasyon beklentisi de 0,1 puan artışla yüzde 3,1'e yükselirken, uzun vadeli enflasyon beklentisi değişmeyerek yüzde 3 seviyesinde kaldı.

Bu dönemde medyan kazanç artışı beklentisi ise 0,1 puan azalarak yüzde 2,4'e düştü. İş bulma beklentileri iyileşirken, iş kaybı beklentileri ve işsizlik oranına ilişkin beklentiler kötüleşti.

Hanehalkı gelirindeki artışa ilişkin beklenti martta değişim göstermeyerek yüzde 2,9 seviyesinde kaldı. Harcamalardaki artışa ilişkin beklenti ise 0,2 puan artışla yüzde 5,1'e ulaştı.

Benzin fiyatlarında artış beklentisi 4 yılın zirvesine çıktı

Maliyetlere yönelik artış beklentileri benzin için 5,3 puan yükselerek yüzde 9,4'e çıkarken, Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Fiyat artışı beklentileri gıda için yüzde 6'ya, kira için yüzde 7,1'e ulaştı. Söz konusu beklenti sağlık hizmetleri için yüzde 9,7'de sabit kalırken, üniversite eğitimi için yüzde 9'a geriledi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,4 artmıştı.

Mart ayına ilişkin TÜFE verileri 10 Nisan'da açıklanacak.???????

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de Enflasyon Beklentileri Yükseldi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk bilim insanından tıp dünyasında çığır açan başarı Türk bilim insanından tıp dünyasında çığır açan başarı
Düzce’de belediye meclisinde gerginlik: CHP’li başkan gazetecilerin üzerine yürüdü Düzce’de belediye meclisinde gerginlik: CHP'li başkan gazetecilerin üzerine yürüdü
Breanna Stewart Fenerbahçe için yeniden İstanbul’da Breanna Stewart Fenerbahçe için yeniden İstanbul'da
Hadise’ye demediğini bırakmayan Sinan Burhan’dan yeni açıklama Hadise'ye demediğini bırakmayan Sinan Burhan’dan yeni açıklama
Sacha Boey’in yerine 25 milyon Euro’luk transfer İşte o isim Sacha Boey'in yerine 25 milyon Euro'luk transfer! İşte o isim
İnan Güney iddianamesinde yeni gelişme İnan Güney iddianamesinde yeni gelişme

20:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ROKETSAN’ın iki numarasına yaptığı uyarı törene damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ROKETSAN'ın iki numarasına yaptığı uyarı törene damga vurdu
19:42
Kimse işin içinden çıkamıyor İran-ABD arasındaki savaş Dünya Kupası’nı da vurdu
Kimse işin içinden çıkamıyor! İran-ABD arasındaki savaş Dünya Kupası'nı da vurdu
18:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tayfun Blok-4 füzesini imza
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tayfun Blok-4 füzesini imza
17:57
Trump’ın “İran medeniyeti bu gece yok olacak“ tehdidi sonrası Beyaz Saray’dan açıklama
Trump'ın "İran medeniyeti bu gece yok olacak" tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama
17:52
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırının şifreleri çözülüyor: Teröristler bu ilden gelmiş, 5 kişi gözaltında
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırının şifreleri çözülüyor: Teröristler bu ilden gelmiş, 5 kişi gözaltında
17:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi
SON DAKİKA: ABD'de Enflasyon Beklentileri Yükseldi - Son Dakika
