ABD'de enflasyon fırladı! Avro, 20 yılın ardından 1 dolar seviyesinin altına indi

Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan tüketici enflasyonu döviz piyasalarını kartıştırdı. ABD'de haziran ayında TÜFE yüzde 1,1'lik beklentiye karşın yüzde 1,3 artış kaydetti. Yıllık bazda TÜFE yüzde 8,6'dan yüzde 9,1'le 41 yılın zirvesine çıktı.

DOLAR ENDEKSİ 20 YILIN ZİRVESİNE ÇIKTI

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ülkedeki enflasyonu kontrol altına almak amacıyla sıkılaştırıcı politikalarında daha da şahinleşebileceği endişesi risk algısının artmasına sebep oldu. TÜFE'nin açıklanmasıyla birlikte dolar endeksi 108,6'yla son 20 yılın zirvesine çıkarken, saat 16.30 itibarıyla 108,3 seviyesinde dengelendi.

AVRO/DOLAR PARİTESİ 1 SEVİYESİNİN ALTINDA

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Fed'in politika adımlarına ayak uyduramayacağı ve artan enerji arz sıkıntıları ile bir süredir satış ağırlıklı bir seyir izleyen avro/dolar paritesi, verinin ardından 0,9998 ile 2002 yılından bu yana en düşük seviyesini gördü. Avro/dolar paritesi şu sıralarda 1,0020 seviyesinden alıcı buluyor.

DEĞER KAYBI YÜZDE 2'YE YAKLAŞTI

Fed'in daha da şahinleşeceği endişesi pay piyasalarında satış baskısını güçlendirirken, Avrupa borsalarında düşüş yüzde 1'i aştı. Veri öncesinde yükseliş eğiliminde hareket eden ABD'de endeks vadeli işlem kontratlarında ise değer kaybı yüzde 2'ye yaklaştı.

FAİZ ARTIŞI DEVAM EDEBİLİR

ABD tahvil piyasalarında da satış baskısı öne çıkarken, bazı varlıklarda terse dönen getiri eğrisi belirginleşmeye başladı. Buna göre ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi ile 10 yıllık tahvil faizi arasındaki fark 2000'den bu yana en yüksek seviye olan 16 baz puana çıktı. Para piyasalarında Fed'in temmuz toplantısında yüzde 30 ihtimalle 100 baz puan, eylül toplantısında ise yüzde 55 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanmaya başladı.