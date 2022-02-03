ABD'de fabrika siparişleri Aralık 2021'de beklenenden fazla azaldı

ABD'de fabrika siparişleri, geçen yılın aralık ayında yüzde 0,4 azalarak piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2021 dönemine ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 azalarak 530,7 milyar dolar oldu. Piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösteren fabrika siparişlerinin bu dönemde yüzde 0,2 azalması öngörülüyordu.

Nisan 2021'den bu yana ilk kez aylık bazda düşüş kaydeden fabrika siparişleri, geçen yılın kasım ayında yüzde 1,8 artmıştı.

Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 0,7 azalışla 268,2 milyar dolar, dayanıksız mallara yönelik siparişler de yüzde 0,2 düşüşle 262,5 milyar dolara geriledi.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.