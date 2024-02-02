ABD\'de Fabrika Siparişleri Aralıkta Beklentileri Karşıladı

NEW ABD'de fabrika siparişleri, geçen yıl aralıkta beklentiler dahilinde yüzde 0,2 artış kaydetti.
ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2023'e ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.
Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, geçen yıl aralıkta bir önceki aya oranla yüzde 0,2 yükseldi.
Piyasa beklentilerine paralel yükseliş kaydeden fabrika siparişleri, geçen yıl kasımda yüzde 2,6 artmıştı.
Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri değişim göstermezken, dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler ise yüzde 0,4 artış kaydetti.
Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.
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