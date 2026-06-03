ABD'de Fabrika Siparişleri Artış Gösterdi - Son Dakika
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ABD'de Fabrika Siparişleri Artış Gösterdi

03.06.2026 17:47
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Nisan ayında fabrikada siparişler, beklentilerin üzerinde yüzde 4,8 arttı ve 662,7 milyar dolara yükseldi.

ABD'de fabrika siparişlerinin tutarı nisanda yüzde 4,8 ile beklentilerin üzerinde arttı.

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişlerinin tutarı nisanda önceki aya kıyasla yüzde 4,8 artarak 662,7 milyar dolar oldu.

Bu dönemde piyasa beklentileri, fabrika siparişlerinin yüzde 4,6 yükselmesi yönündeydi.

Fabrika siparişlerinin tutarı mart ayında da yüzde 1,8 artışla 632,7 milyar dolar olmuştu.

Dayanıklı mal siparişleri nisanda yüzde 8, dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler yüzde 1,4 arttı.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Fabrika Siparişleri Artış Gösterdi - Son Dakika

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