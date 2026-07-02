ABD'de Fabrika Siparişleri Mayıs'ta Düşüşte - Son Dakika
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ABD'de Fabrika Siparişleri Mayıs'ta Düşüşte

02.07.2026 17:37
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Mayıs'ta fabrika siparişleri %1,3 azalarak 657,4 milyar dolara geriledi, piyasa beklentisi aşıldı.

ABD'de fabrika siparişlerinin tutarı mayısta yüzde 1,3 ile beklenenden az düşüş kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişlerinin tutarı mayısta önceki aya kıyasla yüzde 1,3 azalarak 657,4 milyar dolara geriledi.

Bu dönemde piyasa beklentileri, fabrika siparişlerinin yüzde 1,7 azalması yönündeydi.

Fabrika siparişlerinin tutarı nisan ayında yüzde 5,3 artışla 665,9 milyar dolar olmuştu.

Dayanıklı mal siparişleri mayısta yüzde 4,5 azalırken, dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler yüzde 2,2 arttı.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Fabrika Siparişleri Mayıs'ta Düşüşte - Son Dakika

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