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ABD'de Fabrika Siparişleri Piyasa Beklentilerinin Üzerinde Arttı - Son Dakika
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ABD'de Fabrika Siparişleri Piyasa Beklentilerinin Üzerinde Arttı

ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, kasım 2023'e ilişkin fabrika siparişleri geçen yıl kasımda yüzde 2,6 artış kaydetti. Bu yükseliş, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Dayanıklı mal siparişleri yüzde 5,4 artarken, dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişlerde değişim olmadı. Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün gelecekteki performansını göstermesi açısından önem taşıyor.

ABD\'de Fabrika Siparişleri Piyasa Beklentilerinin Üzerinde Arttı
05.01.2024 - 18:29,
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NEW ABD'de fabrika siparişleri, geçen yıl kasımda yüzde 2,6 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, kasım 2023'e ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, geçen yıl kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,6 yükseldi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydeden fabrika siparişlerinin bu dönemde yüzde 2,1 artacağı tahmin ediliyordu. Ocak 2021'den bu yana en büyük aylık artışı kaydeden fabrika siparişleri, geçen yıl ekimde yüzde 3,4 gerilemişti.

Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 5,4 artarken, dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler değişim göstermedi.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

Kaynak: AA
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