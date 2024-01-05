ABD\'de Fabrika Siparişleri Piyasa Beklentilerinin Üzerinde Arttı

NEW ABD'de fabrika siparişleri, geçen yıl kasımda yüzde 2,6 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, kasım 2023'e ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, geçen yıl kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,6 yükseldi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydeden fabrika siparişlerinin bu dönemde yüzde 2,1 artacağı tahmin ediliyordu. Ocak 2021'den bu yana en büyük aylık artışı kaydeden fabrika siparişleri, geçen yıl ekimde yüzde 3,4 gerilemişti.

Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 5,4 artarken, dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler değişim göstermedi.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.